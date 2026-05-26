D’après talkSPORT, Arteta pilote activement la stratégie de recrutement estival d’Arsenal, Rogers ayant été désigné comme cible prioritaire. Après avoir mis fin à 22 ans de disette en remportant la Premier League, l’entraîneur des Gunners veut éviter toute stagnation et voit en le meneur de jeu anglais le renfort idéal pour dynamiser son attaque.

Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur, Arsenal cherchant à devancer ses rivaux. Les Gunners doivent toutefois faire face à une concurrence acharnée pour le milieu de 23 ans : Chelsea surveille de près ce dossier, tandis que Manchester United reste intéressé, le directeur technique Jason Wilcox nourrissant depuis longtemps une admiration pour l’ancien pensionnaire du centre de formation mancunien.