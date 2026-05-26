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Selon les dernières informations, Mikel Arteta piloterait lui-même le dossier Morgan Rogers, déterminé à devancer Manchester United et Chelsea dans ce dossier de transfert
Arsenal intensifie sa quête de Rogers
D’après talkSPORT, Arteta pilote activement la stratégie de recrutement estival d’Arsenal, Rogers ayant été désigné comme cible prioritaire. Après avoir mis fin à 22 ans de disette en remportant la Premier League, l’entraîneur des Gunners veut éviter toute stagnation et voit en le meneur de jeu anglais le renfort idéal pour dynamiser son attaque.
Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur, Arsenal cherchant à devancer ses rivaux. Les Gunners doivent toutefois faire face à une concurrence acharnée pour le milieu de 23 ans : Chelsea surveille de près ce dossier, tandis que Manchester United reste intéressé, le directeur technique Jason Wilcox nourrissant depuis longtemps une admiration pour l’ancien pensionnaire du centre de formation mancunien.
- AFP
Pour Arsenal, Rogers est un transfert de prestige.
Arsenal considère Rogers comme une recrue phare. Arteta, séduit par sa créativité et sa polyvalence, le considère comme l’atout parfait pour animer son attaque. De son côté, Aston Villa ne semble pas pressé de se séparer de son attaquant. Sous les ordres d’Unai Emery, Rogers est devenu un maillon essentiel du dispositif offensif, comme en attestent ses performances en club, couronnées par un but lors de la victoire 3-0 contre Fribourg en finale de la Ligue Europa.
Villa conserve une position solide malgré un intérêt croissant.
Aston Villa valoriserait Rogers à au moins 80 millions de livres sterling, mais le montant final pourrait s’envoler en cas de guerre d’enchères. L’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, renforcé par une surveillance venue de l’étranger, pourrait faire grimper le chèque jusqu’à 100 millions de livres sterling. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les ailes, Rogers offrirait à Arsenal une flexibilité tactique accrue tout en stimulant la concurrence offensive. Son arrivée mettrait par ailleurs la pression sur les options existantes, à l’image de Gabriel Martinelli et Leandro Trossard.
- AFP
La bataille des transferts s’annonce acharnée.
Arsenal devrait poursuivre les discussions pour se positionner en tête de liste et recruter Rogers. Toutefois, la conclusion d’un accord dépendra probablement de la position de Villa et de l’éventuelle intensification de l’intérêt manifesté par d’autres clubs. Alors qu’Arsenal vise à défendre son titre de champion de Premier League tout en se battant avec acharnement en Ligue des champions, Arteta semble déterminé à renforcer son effectif offensif avec des joueurs de haut niveau.