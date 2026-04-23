Selon la BBC, un joueur de Chelsea aurait attribué un surnom blessant à Liam Rosenior

Après cinq défaites consécutives en championnat, la direction de Chelsea a décidé, mercredi, de se séparer de Rosenior, arrivé à la tête du club en janvier. Selon BBC Sport, le groupe professionnel nourrissait déjà des doutes sur ses capacités.

Un joueur lui aurait même valu le surnom de « le remplaçant », symbole d’un manque d’autorité et de prestige. Le vestiaire était divisé, notamment entre les joueurs hispanophones, peu convaincus par l’entraîneur.

La situation a atteint son paroxysme lorsque le coiffeur de Marc Cucurella a dévoilé sur X, avant la rencontre face à Brighton & Hove Albion, que Cole Palmer et João Pedro ne joueraient pas.