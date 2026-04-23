Mercredi, Chelsea a officialisé le départ de Liam Rosenior de son poste d’entraîneur, suite à une série de résultats décevants. Selon BBC Sport, le technicien de 41 ans divisa l’opinion au sein du vestiaire londonien.
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Selon la BBC, un joueur de Chelsea aurait attribué un surnom blessant à Liam Rosenior
Après cinq défaites consécutives en championnat, la direction de Chelsea a décidé, mercredi, de se séparer de Rosenior, arrivé à la tête du club en janvier. Selon BBC Sport, le groupe professionnel nourrissait déjà des doutes sur ses capacités.
Un joueur lui aurait même valu le surnom de « le remplaçant », symbole d’un manque d’autorité et de prestige. Le vestiaire était divisé, notamment entre les joueurs hispanophones, peu convaincus par l’entraîneur.
La situation a atteint son paroxysme lorsque le coiffeur de Marc Cucurella a dévoilé sur X, avant la rencontre face à Brighton & Hove Albion, que Cole Palmer et João Pedro ne joueraient pas.
Initialement fidèle aux principes de son prédécesseur Enzo Maresca, Rosenior s’est révélé incapable d’imposer sa propre philosophie. Il a ainsi abandonné le double pivot défensif pour un seul milieu défensif, obligeant Moisés Caicedo à couvrir trop d’espace.
En outre, ses décisions lors des deux matchs face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions ont été vivement critiquées en interne : il a notamment titularisé Mamadou Sarr (20 ans), et une erreur de ce dernier a coûté la défaite 0-3 à domicile.
De plus, Chelsea reste muet depuis cinq matches de Premier League consécutifs, sa plus longue disette offensive en 114 ans d’histoire.
La défaite 3-0 contre Brighton a finalement été fatale à Rosenior. La direction de Chelsea espérait qu’il maintiendrait le cap jusqu’à la fin de la saison, mais le manque de combativité lors de ce match s’est révélé être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Ses relations tendues avec la direction ont précipité son départ, la direction estimant que les chances de qualification européenne et de victoire en FA Cup seraient meilleures avec un autre entraîneur sur le banc.
Calum McFarlane terminera la saison à la tête de Chelsea en tant qu’entraîneur par intérim. Pour l’exercice suivant, plusieurs candidats sont évoqués : Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (Fulham) et Edin Terzic (sans club) apparaissent comme les principaux favoris.