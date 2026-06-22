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Hussein Hamdy

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Selon l’intelligence artificielle, une rencontre entre le Maroc et l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 est-elle envisageable ?

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Des scénarios passionnants

Dépourvue de tout affect, l’intelligence artificielle a été interrogée par Koora sur plusieurs sujets brûlants, et ses réponses sont livrées ici sans retouche rédactionnelle.

La question du jour, qui agite les supporters arabes, est la suivante : « L’Égypte et le Maroc pourraient-ils s’affronter lors de la Coupe du monde 2026 ? »
Dans le groupe des sélections arabes, seuls le Maroc et l’Égypte comptent pour l’instant quatre points, ce qui les place en orbite pour le tour suivant.

(Remarque : toutes les réponses, y compris d’éventuelles erreurs linguistiques ou factuelles, sont reproduites telles que générées par l’IA.)

Réponse

Oui, une rencontre entre l’Égypte et le Maroc est envisageable au Mondial 2026, à condition que les deux sélections sortent de la phase de groupes. Le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe 3 et l’Égypte dans le groupe 7.

Selon le nouveau format à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèdent aux seizièmes de finale. Selon le calendrier officiel, les deux sélections ne peuvent pas s’affronter dès les seizièmes de finale, mais une rencontre est possible à partir des tours suivants, en fonction de leur classement respectif en phase de groupes :

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Première possibilité : une rencontre en huitièmes de finale

    Les deux formations ne pourraient s’affronter à ce stade de la compétition que dans un scénario précis : il faudrait d’abord que le Maroc termine parmi les meilleurs troisièmes du groupe C et soit dirigé vers le match n°74, puis que l’Égypte figure parmi les meilleurs troisièmes du groupe G et soit orientée vers le match n°77. Si le Maroc termine parmi les meilleurs troisièmes du groupe 3 et figure dans le tableau du match n° 74, et si l’Égypte conclut également comme l’un des meilleurs troisièmes du groupe 7 et est inscrite dans le tableau du match n° 77, les deux sélections s’affronteront directement en 16^(es) de finale (match n° 89) à condition qu’elles franchissent toutes deux le tour des 32^(es).

    • Publicité

  • Deuxième scénario : une rencontre en quarts de finale

    Les deux formations pourraient se rencontrer à ce tour à condition que l’Égypte termine parmi les meilleurs troisièmes du groupe 7, remporte son match n° 77 puis son huitième de finale (match n° 89), et que, parallèlement, le Maroc, deuxième du groupe 3, gagne son match n° 75 avant de s’imposer également en huitièmes. (match n° 90). Dans ce scénario, les deux vainqueurs s’affronteraient en quarts de finale, lors du match n° 97.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Troisième scénario : un affrontement en demi-finale

    Plusieurs scénarios peuvent les conduire à s’affronter en demi-finale, notamment en cas de qualification en tête et en deuxième position de leurs groupes respectifs :

    Premier scénario : l’Égypte termine en tête du groupe 7 et suit le parcours des matchs n° 82, n° 94 puis du quart de finale n° 98, tandis que le Maroc termine deuxième du groupe 3 et passe par les matchs n° 75, n° 90 puis le quart de finale n° 97. Les vainqueurs de ces deux parcours s’affronteraient alors en demi-finale, lors de la rencontre n° 101.

    Deuxième possibilité : si le Maroc termine en tête du groupe 3 (parcours via les matchs 76, 91 puis le quart 99), et que l’Égypte se classe deuxième du groupe 7 (parcours via les matchs 88, 95 puis le quart 100). Le vainqueur du parcours marocain défiera alors le vainqueur du parcours égyptien dans l’autre demi-finale, lors du match n° 102.

  • Quatrième scénario : se retrouver en finale ou lors de la rencontre pour la troisième place.

    Les deux formations pourraient se croiser en finale de la Coupe du monde à condition qu’elles franchissent successivement les tours à élimination directe après avoir terminé en tête de leur groupe respectif. Par exemple, si l’Égypte termine en tête du groupe 7 et le Maroc en tête du groupe 3, puis si chaque équipe remporte ses rencontres à élimination directe, elles s’affronteront en finale pour le titre (match n° 104). En revanche, si elles s’inclinent en demi-finales, elles se retrouveront pour la rencontre aux places 3 et 4 (match n° 103).

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