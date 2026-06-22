Dépourvue de tout affect, l’intelligence artificielle a été interrogée par Koora sur plusieurs sujets brûlants, et ses réponses sont livrées ici sans retouche rédactionnelle.

La question du jour, qui agite les supporters arabes, est la suivante : « L’Égypte et le Maroc pourraient-ils s’affronter lors de la Coupe du monde 2026 ? »

Dans le groupe des sélections arabes, seuls le Maroc et l’Égypte comptent pour l’instant quatre points, ce qui les place en orbite pour le tour suivant.

(Remarque : toutes les réponses, y compris d’éventuelles erreurs linguistiques ou factuelles, sont reproduites telles que générées par l’IA.)

Réponse

Oui, une rencontre entre l’Égypte et le Maroc est envisageable au Mondial 2026, à condition que les deux sélections sortent de la phase de groupes. Le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe 3 et l’Égypte dans le groupe 7.

Selon le nouveau format à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèdent aux seizièmes de finale. Selon le calendrier officiel, les deux sélections ne peuvent pas s’affronter dès les seizièmes de finale, mais une rencontre est possible à partir des tours suivants, en fonction de leur classement respectif en phase de groupes :