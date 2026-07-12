Après la nomination de Paolo Maldini au poste de directeur technique de l’équipe nationale et de président du Club Italia, avec le Brésilien Leonardo comme conseiller, il ne reste plus qu’à attendre la désignation du nouveau sélectionneur. Si les candidatures d’Antonio Conte et de Roberto Mancini demeurent d’actualité, la Gazzetta dello Sport relance la piste menant à Pep Guardiola.
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Selection italienne : Andrea Pirlo émerge comme une option séduisante, tandis que Stefano Pioli voit sa cote grimper
PIRLO ET PIOLI
Selon le quotidien sportif, Andrea Pirlo est également évoqué, une option liée à la volonté de Leonardo de le recruter à Paris en 2017. Outre Pirlo, le nom de Stefano Pioli, champion d’Italie avec le Milan sous la direction de Maldini, resurgit ces dernières heures.
Selon le Corriere della Sera, le technicien milanais incarnerait aujourd’hui la solution la plus crédible : il a conquis un Scudetto avec Maldini et redonné vie à un effectif resté sept ans sans disputer la Ligue des champions. « Un nouveau départ depuis la base. C’est précisément ce dont cette Nazionale a besoin », conclut le Corsera.
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