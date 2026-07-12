Selon le quotidien sportif, Andrea Pirlo est également évoqué, une option liée à la volonté de Leonardo de le recruter à Paris en 2017. Outre Pirlo, le nom de Stefano Pioli, champion d’Italie avec le Milan sous la direction de Maldini, resurgit ces dernières heures.





Selon le Corriere della Sera, le technicien milanais incarnerait aujourd’hui la solution la plus crédible : il a conquis un Scudetto avec Maldini et redonné vie à un effectif resté sept ans sans disputer la Ligue des champions. « Un nouveau départ depuis la base. C’est précisément ce dont cette Nazionale a besoin », conclut le Corsera.







