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Séisme au-delà de la relégation : Manchester City face à une menace sans précédent

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
Angleterre

Le club perd-il son identité ?

L'affaire des infractions financières imputées à Manchester City est entrée dans une phase encore plus sensible au cours des dernières heures.

L'organisme indépendant de régulation du football en Angleterre (IFR) a révélé qu'il disposait d'un pouvoir lui permettant de sanctionner City au-delà de cela.

Et bien que Manchester City ait fait appel de la décision rendue à son encontre, les déclarations du président de l'organisme, David Kogan, ont ouvert la porte à la possibilité de prendre des mesures dépassant les sanctions sportives et financières, susceptibles de toucher l'avenir même de la propriété du club, tout en affirmant que l'organisme ne se précipiterait pas pour prendre une décision avant que les résultats de l'appel ne soient clarifiés.



  • Un rebondissement sans précédent dans l'affaire de City

    Le site Goal a rapporté les propos de Kogan dans le podcast « The Rest Is Football », où il a précisé les limites des pouvoirs accordés à l'instance, affirmant sa capacité à contraindre les propriétaires de Manchester City à renoncer à la propriété du club s'il estimait que la manière dont celui-ci est géré ne répond pas aux critères requis.

    Kogan a insisté sur le fait qu'il était prématuré d'évoquer des mesures précises à l'heure actuelle, alors que l'appel de Manchester City se poursuit, et a déclaré : « Nous avons le pouvoir d'exiger des propriétaires qu'ils s'écartent du club si nous estimons qu'ils le gèrent d'une manière qui manque d'efficacité, d'équité ou d'intégrité. »

    Et lorsqu'on lui a demandé s'ils pouvaient refuser de renoncer au club, sa réponse a été catégorique : « Non, non, non. Nous avons une autorité absolue pour le faire. »

    Kogan a également abordé la possibilité que l'instance ouvre une enquête indépendante sur le comportement de Manchester City, expliquant qu'il ne rendrait pas de jugement anticipé avant que tous les aspects de l'affaire ne soient clarifiés.

    Il a ajouté : « Je ne me laisserai pas pousser à adopter une quelconque position sur cette question avant d'avoir obtenu des réponses à toutes ces interrogations. Après cela, il nous faudra décider si nous ouvrons notre propre enquête, parvenir à une conclusion à son sujet et déterminer les mesures que nous prendrons. Anticiper ces étapes serait une grave erreur. »

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  • Le déroulement des enquêtes et la condamnation

    Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait contourné le règlement de la Premier League pendant neuf saisons, après avoir, selon les résultats de l'enquête, mis en place des accords commerciaux fictifs ayant contribué à gonfler les revenus ou à réduire les coûts de plus de 900 millions de livres sterling.

    La commission a également conclu que le club avait déployé des efforts concertés pour entraver l'enquête de la Premier League sur ces accords commerciaux, ce qui expose le club à un risque de sanctions sans précédent.

    Mais City a déposé un recours officiel contre le jugement initial, et l'affaire reste suspendue à l'issue de cette démarche avant que la suite ne soit déterminée.

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