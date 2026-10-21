Le site Goal a rapporté les propos de Kogan dans le podcast « The Rest Is Football », où il a précisé les limites des pouvoirs accordés à l'instance, affirmant sa capacité à contraindre les propriétaires de Manchester City à renoncer à la propriété du club s'il estimait que la manière dont celui-ci est géré ne répond pas aux critères requis.

Kogan a insisté sur le fait qu'il était prématuré d'évoquer des mesures précises à l'heure actuelle, alors que l'appel de Manchester City se poursuit, et a déclaré : « Nous avons le pouvoir d'exiger des propriétaires qu'ils s'écartent du club si nous estimons qu'ils le gèrent d'une manière qui manque d'efficacité, d'équité ou d'intégrité. »

Et lorsqu'on lui a demandé s'ils pouvaient refuser de renoncer au club, sa réponse a été catégorique : « Non, non, non. Nous avons une autorité absolue pour le faire. »

Kogan a également abordé la possibilité que l'instance ouvre une enquête indépendante sur le comportement de Manchester City, expliquant qu'il ne rendrait pas de jugement anticipé avant que tous les aspects de l'affaire ne soient clarifiés.

Il a ajouté : « Je ne me laisserai pas pousser à adopter une quelconque position sur cette question avant d'avoir obtenu des réponses à toutes ces interrogations. Après cela, il nous faudra décider si nous ouvrons notre propre enquête, parvenir à une conclusion à son sujet et déterminer les mesures que nous prendrons. Anticiper ces étapes serait une grave erreur. »