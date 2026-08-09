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Scouting Roshn : Al-Hilal, un « galactique » en trompe-l'œil qui a besoin de renforts !

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
K. Benzema
S. Inzaghi
Arabie saoudite
France
Italie

Le Zamalek face à une mission difficile

Sur le papier, Al-Hilal semble disposer de tout ce dont a besoin une équipe désireuse de jouer les titres : des noms de renommée mondiale, des stars dotées d'une grande expérience et un effectif capable de faire la différence dans n'importe quel match. Mais le football ne se mesure pas seulement au nombre de vedettes ; il se juge à la cohérence des rôles et à la complémentarité des postes.

C'est là qu'apparaît le paradoxe de l'effectif du « Zaïm » avant la nouvelle saison. Al-Hilal possède des noms qui pourraient conduire certains à le qualifier de « Galactiques », mais il souffre en même temps de vides manifestes à certains postes, sans compter d'autres dossiers devenus de véritables crises en raison de la difficulté à se séparer de certains joueurs ou du fait de ne pas avoir tranché sur les remplaçants appropriés.

Entre les exigences de Simone Inzaghi, la volonté de la direction de remodeler l'effectif et la difficulté à négocier certains contrats, Al-Hilal se retrouve face à un mercato qui ne consiste pas seulement à ajouter une nouvelle star, mais à rééquilibrer un effectif ayant davantage besoin de solutions que de nouveaux noms.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    L'ailier droit : la pièce manquante

    Le poste d'ailier droit apparaît comme l'un des dossiers majeurs qui nécessitent une intervention urgente au sein d'Al-Hilal, notamment avec la possibilité de voir le Brésilien Malcom partir durant la période actuelle.

    Malcom possède la qualité et l'expérience qui lui permettent d'occuper ce poste, mais l'incertitude sur son avenir place Al-Hilal face au risque de perdre l'une des options importantes sur le flanc droit, à un moment où Inzaghi souhaitait ajouter un nouvel ailier étranger capable de faire la différence.

    Le problème est que le départ de Malcom sans le recrutement d'un remplaçant adéquat laisserait l'équipe face à un manque évident d'options offensives, d'autant plus que la course aux titres nécessite plus d'un joueur capable d'occuper ce même poste.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema : une crise dont Inzaghi se serait bien passé

    Le second dossier concerne le Français Karim Benzema, qui ne semble pas bénéficier de la pleine confiance d'Inzaghi, selon les derniers développements autour de l'effectif et des besoins techniques de l'équipe.

    À lire également : Comment le mercato saoudien influence-t-il le transfert de Rodri et Barcelone ?

    Mais le problème est que Benzema lui-même ne veut pas partir, ce qui a placé Al-Hilal face à un véritable dilemme : l'entraîneur a une vision différente pour la ligne d'attaque, tandis que le joueur tient à poursuivre l'aventure avec l'équipe.

    La présence de Benzema dans l'effectif ne constitue pas une crise en raison du nom du joueur ou de ses capacités, mais parce que son maintien signifie la présence d'un joueur étranger de plus à un poste où Al-Hilal a besoin de redistribuer ses places, surtout avec l'existence d'une autre crise plus complexe, celle de Darwin Núñez.

  • Núñez : un contrat devenu un fardeau

    Le recrutement de Darwin Núñez avait été l'un des paris les plus marquants d'Al-Hilal, mais l'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu, l'attaquant uruguayen n'ayant pas réussi à afficher le niveau attendu compte tenu du montant du transfert et des attentes placées en lui.

    Après une courte période, Núñez s'est retrouvé écarté des plans locaux, passant du statut de renfort offensif attendu à celui d'un dossier dont la direction cherche à se défaire, d'autant plus que le maintien du joueur occupe une place d'étranger qui aurait pu servir à renforcer un autre poste.

    Mais Al-Hilal n'est pas parvenu jusqu'à présent à négocier le contrat de Núñez de manière à pouvoir réorganiser son effectif, si bien que la crise perdure et se complique avec le temps.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La charnière défensive : le danger qui n'apparaît pas sur les photos

    Si ce sont les noms offensifs qui donnent à Al-Hilal des airs de « Galactiques », la ligne défensive révèle une autre facette de l'effectif.

    Al-Hilal a besoin d'un renfort évident au poste de défenseur central, surtout avec les blessures qui ont frappé Kalidou Koulibaly et Hassan Tambakti, et l'incertitude quant à leur pleine disponibilité en ce début de saison.



    Le problème ici, c'est que toute nouvelle blessure pourrait placer Inzaghi devant des options très limitées, notamment dans une saison où Al-Hilal s'attend à une forte concurrence sur plus d'un front. C'est pourquoi le recrutement d'un nouveau défenseur central ne semble pas un luxe, mais bien une nécessité pour préserver l'équilibre défensif.


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