Sur le papier, Al-Hilal semble disposer de tout ce dont a besoin une équipe désireuse de jouer les titres : des noms de renommée mondiale, des stars dotées d'une grande expérience et un effectif capable de faire la différence dans n'importe quel match. Mais le football ne se mesure pas seulement au nombre de vedettes ; il se juge à la cohérence des rôles et à la complémentarité des postes.

C'est là qu'apparaît le paradoxe de l'effectif du « Zaïm » avant la nouvelle saison. Al-Hilal possède des noms qui pourraient conduire certains à le qualifier de « Galactiques », mais il souffre en même temps de vides manifestes à certains postes, sans compter d'autres dossiers devenus de véritables crises en raison de la difficulté à se séparer de certains joueurs ou du fait de ne pas avoir tranché sur les remplaçants appropriés.

Entre les exigences de Simone Inzaghi, la volonté de la direction de remodeler l'effectif et la difficulté à négocier certains contrats, Al-Hilal se retrouve face à un mercato qui ne consiste pas seulement à ajouter une nouvelle star, mais à rééquilibrer un effectif ayant davantage besoin de solutions que de nouveaux noms.