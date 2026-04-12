L’incident, présenté comme une « blague », s’est produit alors que Gimnasia de Jujuy se rendait à Buenos Aires pour affronter Agropecuario en match extérieur, dans le cadre de la Primera Nacional.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le joueur menotté, escorté hors de l’appareil par les forces de sécurité sous les yeux des autres passagers. D’après plusieurs témoins, Endrizzi aurait même lancé : « Tout va exploser », accentuant encore la tension.

L’alerte à la bombe a provoqué l’évacuation immédiate de l’appareil, puis une inspection des forces de sécurité. Aucune menace réelle n’a été confirmée, mais l’incident a causé de nombreux retards, affectant environ 1 000 passagers.