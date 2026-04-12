Selon plusieurs médias argentins concordant sur les faits, le défenseur Jesús David Emiliano Endrizzi aurait crié « bombe » à bord de l’avion peu avant le décollage du vol reliant San Salvador de Jujuy à Buenos Aires, déclenchant la panique parmi les passagers.
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Scène surréaliste : un footballeur professionnel a menacé de faire exploser une bombe à bord d’un avion
L’incident, présenté comme une « blague », s’est produit alors que Gimnasia de Jujuy se rendait à Buenos Aires pour affronter Agropecuario en match extérieur, dans le cadre de la Primera Nacional.
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le joueur menotté, escorté hors de l’appareil par les forces de sécurité sous les yeux des autres passagers. D’après plusieurs témoins, Endrizzi aurait même lancé : « Tout va exploser », accentuant encore la tension.
L’alerte à la bombe a provoqué l’évacuation immédiate de l’appareil, puis une inspection des forces de sécurité. Aucune menace réelle n’a été confirmée, mais l’incident a causé de nombreux retards, affectant environ 1 000 passagers.
Le club étudie la possibilité de résilier le contrat après une alerte à la bombe.
Dans un communiqué, la compagnie aérienne flybondi indique avoir appliqué les mesures de sécurité requises après l’incident et se réserve le droit de poursuivre en justice les personnes impliquées.
De son côté, le club Endrizzi Gimnasia de Jujuy a déclaré qu’il collaborerait pleinement avec les autorités pour élucider et clore l’affaire dans les meilleurs délais. Le président Walter Morales a même laissé entendre que le contrat du défenseur de 32 ans pourrait être résilié pour préjudice causé à l’image du club.