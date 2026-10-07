Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont vu leur étoile émerger quelques années après le début du troisième millénaire, avant d'entrer dans une rivalité féroce qui se poursuit encore aujourd'hui, bien que l'un d'eux ait entamé sa cinquième décennie et que l'autre achève sa quatrième.

Au cours de près de 20 ans de rivalité, les chemins des deux stars se sont croisés en Liga pendant 9 ans, durant lesquels Ronaldo a mené le Real Madrid face au raz-de-marée du Barça qui emportait tout sur son passage, sous la houlette de Messi.

Les deux joueurs se sont retrouvés sur les podiums des distinctions individuelles pendant plus de 15 ans, et plus précisément sur le trône du Ballon d'Or, que Messi a ravi à Ronaldo à 8 reprises, contre 5 titres individuels pour la star portugaise.

Ronaldo et Messi ont quitté la Liga, en quête d'une destination européenne qui puisse compenser l'histoire qu'ils avaient laissée dans le championnat espagnol, mais ils ont fini par faire leurs adieux au Vieux Continent tout entier, pour ouvrir une nouvelle ère dans les championnats saoudien et américain.

Sur le plan international, les deux joueurs ont connu un échec cuisant pendant plus de 10 ans, avant que Ronaldo ne lève la malédiction en remportant l'« Euro 2016 », puis la Ligue des nations 2019, suivi par Messi qui a décroché la Copa América 2021.

« La Puce » a porté le coup de grâce en étant sacré à la Coupe du monde 2022 au Qatar, puis à la Finalissima en 2023 et à la Copa América 2024, avant que « Il Dottore » ne vienne compléter ses titres internationaux avec la Ligue des nations 2025.