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Paris Saint-Germain v Riyadh XI - Winter Tour 2023 Day 2Getty Images Sport
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Scénario imaginaire : la retraite de Messi et Ronaldo lors d'un seul et même match

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentine
Real Madrid
FC Barcelone
Al Nasr FC
Inter Miami CF
Portugal
Argentine
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Cela aurait-il pu arriver ?

Dans le monde du football, les trajectoires de certaines stars se croisent à des âges différents, l'une débutant sa carrière tandis que l'autre la termine ou s'en approche, ce qui rend la comparaison entre elles extrêmement difficile, en raison de la différence des circonstances et des adversaires.

Mais le premier quart du XXIe siècle a été le témoin d'un événement exceptionnel, lors duquel se sont croisées les carrières de deux des meilleures stars du football de l'histoire, si ce ne sont les meilleures de tous les temps.

  • Messi et Ronaldo : un seul chemin

    Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont vu leur étoile émerger quelques années après le début du troisième millénaire, avant d'entrer dans une rivalité féroce qui se poursuit encore aujourd'hui, bien que l'un d'eux ait entamé sa cinquième décennie et que l'autre achève sa quatrième.

    Au cours de près de 20 ans de rivalité, les chemins des deux stars se sont croisés en Liga pendant 9 ans, durant lesquels Ronaldo a mené le Real Madrid face au raz-de-marée du Barça qui emportait tout sur son passage, sous la houlette de Messi.

    Les deux joueurs se sont retrouvés sur les podiums des distinctions individuelles pendant plus de 15 ans, et plus précisément sur le trône du Ballon d'Or, que Messi a ravi à Ronaldo à 8 reprises, contre 5 titres individuels pour la star portugaise.

    Ronaldo et Messi ont quitté la Liga, en quête d'une destination européenne qui puisse compenser l'histoire qu'ils avaient laissée dans le championnat espagnol, mais ils ont fini par faire leurs adieux au Vieux Continent tout entier, pour ouvrir une nouvelle ère dans les championnats saoudien et américain.

    Sur le plan international, les deux joueurs ont connu un échec cuisant pendant plus de 10 ans, avant que Ronaldo ne lève la malédiction en remportant l'« Euro 2016 », puis la Ligue des nations 2019, suivi par Messi qui a décroché la Copa América 2021.

    « La Puce » a porté le coup de grâce en étant sacré à la Coupe du monde 2022 au Qatar, puis à la Finalissima en 2023 et à la Copa América 2024, avant que « Il Dottore » ne vienne compléter ses titres internationaux avec la Ligue des nations 2025.

  • La dernière étape de Messi

    Il paraissait évident que la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, allait clore ce parcours à la fois parallèle et entrecroisé sur la scène internationale, puisque ce Mondial était le dernier pour les deux stars sur les pelouses de football.

    Tout le monde admettant que la Coupe du monde 2026 est la dernière dans la carrière des deux stars, ils auraient pu conclure cette longue rivalité qui les a réunis par un match historique mettant un terme à leur carrière internationale.

    Messi a d'ailleurs décidé de prendre sa retraite internationale lors de la première trêve après la fin de la Coupe du monde 2026, au cours de ce mois d'octobre, mais ces adieux sont intervenus à l'occasion d'un match amical face à l'équipe du Bénin.

    Cette fin aurait pu être historique, grâce à un seul match opposant les sélections de l'Argentine et du Portugal, qui aurait été le témoin de la fin de la carrière internationale de deux des meilleurs joueurs de l'histoire.

  • La trahison de Jorge Jesus

    Cette éventualité était possible, d'autant que certains rapports ont évoqué le désir de Ronaldo, lui aussi, de prendre sa retraite internationale, en disputant son dernier match avec la sélection du Portugal, face au pays de Galles, en Ligue des Nations, dans la capitale portugaise, Lisbonne.

    Toutefois, ce qui a d'abord contrarié ce scénario imaginaire, c'est Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, lorsqu'il a écarté Ronaldo de l'idée de la retraite internationale et lui a demandé de poursuivre sa carrière avec le « Brésil de l'Europe » jusqu'à une date ultérieure, selon les déclarations du « Don ».

    Ronaldo a affirmé qu'il était prêt à prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde, mais que c'est Jesus qui l'a convaincu de continuer, avant de manquer à sa promesse à deux reprises, provoquant la crise survenue entre eux au cours de la dernière période.

    Pour cette raison, Ronaldo est désormais menacé d'avoir effectivement pris sa retraite internationale, sans que ce soit par le match ou de la manière qui conviendrait à sa riche carrière avec la sélection du Portugal, dans le contexte de sa crise avec Jesus.

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  • Des obstacles sur la route

    Mais même si cela ne s'était pas produit, la voie vers un match entre le Portugal et l'Argentine n'était pas toute tracée, en raison de la Ligue des nations de l'UEFA, dont les matchs ont entièrement occupé la dernière trêve internationale, sans laisser de temps pour disputer une autre rencontre.

    De plus, il aurait été difficile que l'un des deux, Ronaldo ou Messi, dispute son dernier match avec la sélection de son pays, celui qui marquerait sa retraite internationale, sur le terrain de son rival, que ce soit au Portugal ou en Argentine, ce qui aurait compromis l'idée d'organiser ce match.

    Même si la rencontre s'était tenue sur un terrain neutre et historique, comme Wembley ou l'un des stades espagnols qui ont été témoins de leurs plus grands moments, cela aurait privé les deux stars de disputer leurs derniers matchs internationaux à domicile.