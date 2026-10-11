Sassuolo-AC Milan, les notes de CM : Rabiot donne de faux espoirs, Ramos déçoit. Maignan décisif, quel match de Bakola !

Muric 6 : sur le but de Rabiot, il ne ferme pas son premier poteau, mais se rattrape avec un arrêt décisif devant Chukwueze. Excellent dans ses sorties, comme toujours.

Van der Brempt 5,5 : il souffre face à Moreira, qui le provoque et l’élimine souvent avec une relative facilité. Peu entreprenant offensivement (à partir de la 78e minute, Cinquegrano non noté).

Caleta-Car 6,5 : il suit Ramos jusque dans les vestiaires : grâce à son métier et à son expérience, il limite son adversaire direct.

Leysen 6 : le défenseur belge avait bien commencé le match, bien commencé le match, en s’imposant notamment dans le jeu aérien, avant de devoir renoncer après un choc fortuit avec Pulisic : suspicion d’entorse du genou gauche. (À partir de la 27e minute de la première période, Odenthal 7 : deux matches, deux buts. C’est le héros du jour.)

Doig6,5 : il se projette bien dans son couloir et défend aussi efficacement sur Chukewueze. Un petit soldat.

Adzic 5,5 : un talent pur, très pur, mais qui brille par intermittence, comme les lumières d’un sapin de Noël. Sur sa meilleure action, il trouve un Maignan en mode Superman pour lui barrer la route. (À partir de la 60e minute, Thorstvedt 6,5 : une entrée décisive, il découpe la défense de l’AC Milan avec ses appels dans la surface de réparation.)

Matic 6,5 : le Professeur donne une leçon sur l’art de gérer les temps forts et faibles d’un match. Il ne perd jamais un ballon. (À partir de la 78e minute, Lipani non noté.)

Bakola 7 : il donne de la largeur au jeu en s’écartant vers les côtés. Il a la qualité, l’activité et le sens du timing : avec Aquilani, il va encore progresser. Et dans le bon sens.

Berardi 5 : beaucoup d’erreurs inhabituelles en début de match. Pour une fois, il ne voit que du noir et pas de rouge face à l’AC Milan.

Esposito 5,5 : il travaille beaucoup pour l’équipe en début de match, ouvrant des espaces aux milieux qui se projettent, mais finit par jouer davantage en numéro 10 qu’en numéro 9, laissant vide la surface de réparation de l’AC Milan. L’international italien paie les efforts fournis avec la sélection et se retrouve rapidement à court d’énergie. (À partir de la 60e minute, Bowie 6,5 : Maignan remporte son face-à-face avec lui, mais il permet à Sassuolo de passer la vitesse supérieure en allant au combat contre tout et tous.)

Laurienté 6 : il donne quelques maux de tête à la défense de l’AC Milan grâce à sa vitesse. Seul bémol : son manque de précision au tir.





Entraîneur, Aquilani 6,5 : il obtient un point précieux grâce à la prestation d’une équipe soudée et bien organisée.