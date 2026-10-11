Sassuolo et l’AC Milan se partagent les points au terme d’un match qui ne s’est animé que dans sa partie centrale. Maignan se distingue par deux superbes arrêts et obtient la note de 7. Moreira et Bowie livrent également une bonne prestation, avec 6,5 chacun. Goncalo Ramos déçoit : il n’a plus marqué depuis la deuxième journée, face à Venezia.
Sassuolo-AC Milan, les notes de CM : Rabiot donne de faux espoirs, Ramos déçoit. Maignan décisif, quel match de Bakola !
Notes des joueurs de Sassuolo
Muric 6 : sur le but de Rabiot, il ne ferme pas son premier poteau, mais se rattrape avec un arrêt décisif devant Chukwueze. Excellent dans ses sorties, comme toujours.
Van der Brempt 5,5 : il souffre face à Moreira, qui le provoque et l’élimine souvent avec une relative facilité. Peu entreprenant offensivement (à partir de la 78e minute, Cinquegrano non noté).
Caleta-Car 6,5 : il suit Ramos jusque dans les vestiaires : grâce à son métier et à son expérience, il limite son adversaire direct.
Leysen 6 : le défenseur belge avait bien commencé le match, bien commencé le match, en s’imposant notamment dans le jeu aérien, avant de devoir renoncer après un choc fortuit avec Pulisic : suspicion d’entorse du genou gauche. (À partir de la 27e minute de la première période, Odenthal 7 : deux matches, deux buts. C’est le héros du jour.)
Doig6,5 : il se projette bien dans son couloir et défend aussi efficacement sur Chukewueze. Un petit soldat.
Adzic 5,5 : un talent pur, très pur, mais qui brille par intermittence, comme les lumières d’un sapin de Noël. Sur sa meilleure action, il trouve un Maignan en mode Superman pour lui barrer la route. (À partir de la 60e minute, Thorstvedt 6,5 : une entrée décisive, il découpe la défense de l’AC Milan avec ses appels dans la surface de réparation.)
Matic 6,5 : le Professeur donne une leçon sur l’art de gérer les temps forts et faibles d’un match. Il ne perd jamais un ballon. (À partir de la 78e minute, Lipani non noté.)
Bakola 7 : il donne de la largeur au jeu en s’écartant vers les côtés. Il a la qualité, l’activité et le sens du timing : avec Aquilani, il va encore progresser. Et dans le bon sens.
Berardi 5 : beaucoup d’erreurs inhabituelles en début de match. Pour une fois, il ne voit que du noir et pas de rouge face à l’AC Milan.
Esposito 5,5 : il travaille beaucoup pour l’équipe en début de match, ouvrant des espaces aux milieux qui se projettent, mais finit par jouer davantage en numéro 10 qu’en numéro 9, laissant vide la surface de réparation de l’AC Milan. L’international italien paie les efforts fournis avec la sélection et se retrouve rapidement à court d’énergie. (À partir de la 60e minute, Bowie 6,5 : Maignan remporte son face-à-face avec lui, mais il permet à Sassuolo de passer la vitesse supérieure en allant au combat contre tout et tous.)
Laurienté 6 : il donne quelques maux de tête à la défense de l’AC Milan grâce à sa vitesse. Seul bémol : son manque de précision au tir.
Entraîneur, Aquilani 6,5 : il obtient un point précieux grâce à la prestation d’une équipe soudée et bien organisée.
Notes de l’AC Milan
Maignan 7 : miraculeux face à Adzic et Bowie, il répond aussi présent dans le temps additionnel face à Thorstvedt. Solide.
Gila 6,5 : la combativité et les idées sont toujours au rendez-vous dans les prestations de l’Espagnol. Il livre aussi un excellent match au poste d’arrière droit.
Gabbia 6 : première titularisation malheureuse cette saison : le défenseur central de Busto Arsizio doit quitter le terrain en raison d’un problème au muscle fléchisseur, sur une intervention désespérée face à Laurientè, lancé vers le but (remplacé par De Winter à la 20e minute de la première période)
Pavlovic 5,5 : il souffre beaucoup face à Bowie en fin de match et reçoit un carton jaune. En première période, il ne place pas sa tête alors qu’il est tout près du but : il aurait pu faire bien mieux.
Estupinan 6 : une seule erreur de placement, qui lui vaut un carton jaune lourd de conséquences pour avoir retenu Berardi. Il tient bien sa position et a aussi quelques bonnes intuitions à la fin de la première période. (remplacé par Modric à la 46e minute de la seconde période, 6 : avec lui sur le terrain, le jeu de l’AC Milan est plus cohérent et plus lucide)
Chukwueze 5,5 : de plus en plus appliqué sur le plan tactique. Cela ne suffit pas, car il lui manque le geste décisif dans les moments clés : Muric le prive d’un but, mais il tarde à frapper. (remplacé par Hutchinson à la 84e minute, non noté)
Musah 5,5 : il court beaucoup, mais souvent dans le vide. Il gâche une contre-attaque en tardant à passer le ballon à Ramnos. Un engagement maximal, mais un rendement insuffisant. (remplacé par Jashari à la 78e minute, non noté)
Rabiot 6,5 : son but, le troisième en six matches, rehausse une prestation en dents de scie.
Moreira 6,5 : il est partout : il crée et défend, de la première minute à la 94e. Il déborde d’énergie et d’idées, et affiche aussi une qualité de jeu de très bon niveau. Positif.
Pulisic 5,5 : il évolue trop loin de la surface de réparation et touche peu de ballons en première période. Un geste de génie permet à Chukwueze de se retrouver seul face à Muric, mais c’est bien peu pour un joueur comme l’Américain. (remplacé par Cisse à la 78e minute, 6 : il ne parvient pas à surprendre Muiric d’une frappe enroulée)
Ramos 5 : il se réveille entre la 44e et la 45e minute de la première période avec deux tirs cadrés. Sur le second, il aurait pu mieux placer sa tête. Le problème demeure : il ne trouve pas le chemin du but et joue toujours hors de la surface de réparation. Décevant.
Entr. Amorim 6 : il prépare bien le début du match, mais manque de courage et d’impulsion dans la dernière partie de la rencontre. Un point qui laisse quelques regrets.
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