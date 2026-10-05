« S’il veut marquer, il devra aller les chercher ! » - Marcel Dandjinou refuse d’offrir des buts faciles à Lionel Messi pour son dernier match international

Alors que le monde du football se prépare à faire ses adieux à Messi lors de son dernier match à domicile avec l’Argentine - à la suite de la décision de la légende de prendre sa retraite internationale avec 125 buts en 207 sélections - le gardien du Bénin, Marcel Dandjinou, a clairement indiqué que son équipe ne ferait aucun cadeau.

S’exprimant depuis Buenos Aires avant cette rencontre, Dandjinou a reconnu la portée historique de l’événement tout en conservant son professionnalisme, alors que Messi cherche à rebondir après sa dernière apparition en compétition, conclue par une douloureuse défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde. « Pour moi, ce match n’est pas comme les autres. Je pense que c’est une opportunité qui n’arrive qu’une fois dans une vie, parce que c’est le dernier match de Messi. C’est un match spécial », a déclaré le gardien. « Nous sommes ici pour l’Argentine et pour Messi, mais nous ne devons pas oublier que nous représentons aussi notre pays. Nous sommes ici pour défendre le Bénin. C’est le football : onze contre onze. Nous pouvons gagner, faire match nul, ou ils peuvent gagner... Nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme en Argentine ; nous sommes ici pour jouer et rivaliser. »