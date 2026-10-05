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« S’il veut marquer, il devra aller les chercher ! » - Marcel Dandjinou refuse d’offrir des buts faciles à Lionel Messi pour son dernier match international
Le Bénin refuse de jouer le rôle de spectateur
Alors que le monde du football se prépare à faire ses adieux à Messi lors de son dernier match à domicile avec l’Argentine - à la suite de la décision de la légende de prendre sa retraite internationale avec 125 buts en 207 sélections - le gardien du Bénin, Marcel Dandjinou, a clairement indiqué que son équipe ne ferait aucun cadeau.
S’exprimant depuis Buenos Aires avant cette rencontre, Dandjinou a reconnu la portée historique de l’événement tout en conservant son professionnalisme, alors que Messi cherche à rebondir après sa dernière apparition en compétition, conclue par une douloureuse défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde. « Pour moi, ce match n’est pas comme les autres. Je pense que c’est une opportunité qui n’arrive qu’une fois dans une vie, parce que c’est le dernier match de Messi. C’est un match spécial », a déclaré le gardien. « Nous sommes ici pour l’Argentine et pour Messi, mais nous ne devons pas oublier que nous représentons aussi notre pays. Nous sommes ici pour défendre le Bénin. C’est le football : onze contre onze. Nous pouvons gagner, faire match nul, ou ils peuvent gagner... Nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme en Argentine ; nous sommes ici pour jouer et rivaliser. »
- AFP
Pas de cadeaux faciles pour le capitaine de l’Argentine
Le principal sujet de discussion avant ce match amical a été de savoir si les visiteurs pourraient laisser à Messi une voie dégagée vers le but afin de lui offrir des adieux parfaits. Interrogé sur la possibilité d’envisager de laisser le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises marquer un penalty en fin de match pour parfaire le scénario, Dandjinou a répondu avec défiance. « Non, non. Je suis gardien de but, et mon rôle est d’arrêter les tirs. Même si c’est la dernière minute et qu’il y a un penalty, si Messi le tire, j’essaierai de l’arrêter. C’est aussi simple que ça : c’est le football », a-t-il déclaré à Marca.
Le dernier rempart a poursuivi en expliquant que la grandeur de Messi rendait en réalité les cadeaux inutiles. « Oui, nous sommes ici pour célébrer Messi, mais personne ne nous a dit que nous devions lui offrir un but. Et quand on connaît Messi, il n’y a pas besoin de lui faire de cadeaux. S’il veut marquer, il devra tout faire pour y parvenir », a-t-il ajouté. L’international béninois estime clairement que la manière la plus respectueuse d’honorer l’icône argentine est de le traiter comme un adversaire redoutable jusqu’au coup de sifflet final.
Admirer une légende sur le terrain
Alors que le feu de la compétition brûle intensément, Dandjinou n’a pas caché son admiration pour un joueur qu’il observe tout au long de sa carrière. Il a décrit la possibilité de partager la pelouse avec l’ancien joueur du FC Barcelone qui a mené sa nation au sacre de la Coupe du monde 2022, après deux titres consécutifs en Copa America comme une opportunité unique dans une vie.
Dandjinou a également évoqué la probable ruée vers le légendaire maillot floqué du numéro 10 une fois le match terminé. Il a plaisanté en disant que chaque membre de l’équipe du Bénin voudrait idéalement un maillot : « Si vous demandez à n’importe qui dans mon équipe, ils veulent tous leur maillot. Donc ce serait bien s’ils fabriquaient beaucoup de maillots et en donnaient un à chaque joueur. Parce que si un seul d’entre nous peut aller demander le maillot, je ne pense pas que ce sera facile : nous en voulons tous un ! »
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Dandjinou se prononce dans le débat sur le GOAT
Interrogé sur le fait de savoir s’il considère le maestro argentin comme le meilleur joueur de tous les temps, Dandjinou n’a pas tardé à le placer aux côtés de la royauté du football tout en affichant une immense appréciation pour sa rivalité marquante avec Cristiano. « Nous avons grandi en regardant Messi et Cristiano. Ils nous ont tous les deux tellement appris sur le football. Ils se livrent concurrence depuis très longtemps », a déclaré le gardien de 28 ans. « Pour moi, Leo est l’un des meilleurs joueurs de ce sport. L’un des rois. »
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