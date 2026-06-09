Roy Keane annonce qu’il s’installera en Australie si l’Angleterre remporte la Coupe du monde

L'angoisse du commentateur s'intensifie à mesure que le tournoi approche de son dénouement, le 19 juillet. Décrivant sa fébrilité lors des dernières phases de la compétition, Keane a ajouté : « C'est là que je commence à m'inquiéter, quand on en est aux demi-finales et à la finale. "S'il vous plaît, que ça s'arrête tout de suite ! Éliminez-les tout de suite !" »

Interrogé par son collègue analyste Micah Richards sur la possibilité d’une victoire anglaise, Keane a tranché : « Non, j’émigrerais en Australie. »