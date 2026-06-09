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Roy KeaneGetty
Adhe Makayasa

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Roy Keane annonce qu’il s’installera en Australie si l’Angleterre remporte la Coupe du monde

R. Keane
Angleterre
Coupe du monde
Manchester United
Premier League

Roy Keane, légende de Manchester United, a déclaré sur le ton de la plaisanterie qu’il quitterait définitivement le pays si l’Angleterre remportait la Coupe du monde cet été. Cet Irlandais au franc-parler a admis que son anxiété montait en flèche chaque fois que les Three Lions se qualifiaient pour les phases finales des grands tournois, affirmant qu’il préférerait émigrer plutôt que d’assister à la plus grande fête du football anglais.

  • Un expert exprime ses craintes au sujet du tournoi.

    L’ancien milieu de terrain emblématique a confié avec humour cette anecdote à Sky Bet. Le groupe de Tuchel vise à mettre fin à une disette de 60 ans sans titre international lors du prochain tournoi en Amérique du Nord. Keane, qui commentera la compétition sur place, aura ainsi une place en première rangée pour ce qu’il espère éviter : un nouveau cauchemar historique.

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  • Thomas Tuchel & Roy KeaneGetty

    Keane redoute un élimination prématurée de l’Angleterre

    Bien qu’il travaille pour une grande chaîne britannique, l’Irlandais n’a pas dissimulé son manque d’enthousiasme pour les favoris du tournoi. Exprimant ses véritables sentiments lors de l’émission d’avant-match, Keane a déclaré : « Je ne veux pas que l’Angleterre remporte le titre ! Mais évidemment, quand on travaille là-bas et qu’on est sur ITV, on veut qu’ils réussissent. Quand ils passent les phases à élimination directe, ça devient forcément un peu excitant. »

  • Le plan d’émigration est désormais bien établi.

    L'angoisse du commentateur s'intensifie à mesure que le tournoi approche de son dénouement, le 19 juillet. Décrivant sa fébrilité lors des dernières phases de la compétition, Keane a ajouté : « C'est là que je commence à m'inquiéter, quand on en est aux demi-finales et à la finale. "S'il vous plaît, que ça s'arrête tout de suite ! Éliminez-les tout de suite !" »

    Interrogé par son collègue analyste Micah Richards sur la possibilité d’une victoire anglaise, Keane a tranché : « Non, j’émigrerais en Australie. »

  • Thomas Tuchel - EnglandGetty

    Les défis du groupe L nous attendent

    Les hommes de Tuchel concluront leur préparation à la Coupe du monde mercredi face au Costa Rica, avant de s’envoler pour un premier match délicat contre la Croatie dans le groupe L. Les Three Lions défieront ensuite le Ghana puis le Panama avec l’ambition d’atteindre les seizièmes de finale.

    Interrogé sur la dynamique du groupe, Keane analyse : « Curieusement pour l’Angleterre, leur premier match est le plus ardu de leur poule, n’est-ce pas, contre la Croatie. Certaines équipes peuvent se mettre en jambe progressivement, mais l’Angleterre, elle, attaque d’emblée face à la Croatie. »

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