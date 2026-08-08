La nouvelle saison pourrait bien être le dernier chapitre du parcours du Portugais Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, alors que certaines prévisions laissent penser que le capitaine d'Al-Alami pourrait ne pas prolonger son contrat à l'issue de la saison, au moment où le club s'oriente vers une réorganisation de sa situation financière et une réduction de sa masse salariale.

Et si ces prévisions se confirment, Ronaldo n'aura plus qu'une seule saison pour écrire la fin qu'il souhaite à une histoire commencée il y a plusieurs années et qui a transformé le visage du football saoudien.

Le parcours de Ronaldo avec Al-Nassr n'a pas été une simple expérience d'un joueur de dimension mondiale en Roshn Saudi League, mais le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la compétition, après que son transfert eut ouvert la porte à l'arrivée de dizaines de stars en Arabie saoudite.

C'est pourquoi la fin de sa relation avec le club constituera un événement qui dépassera les frontières d'Al-Nassr, surtout si elle survient après une dernière saison réussie, au cours de laquelle le joueur pourra partir en ayant remporté de nouveaux titres.