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Ronaldo et la dernière danse : quittera-t-il Al-Nassr par la grande porte ?

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C. Ronaldo
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Portugal
Arabie saoudite

Des défis difficiles

La nouvelle saison pourrait bien être le dernier chapitre du parcours du Portugais Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, alors que certaines prévisions laissent penser que le capitaine d'Al-Alami pourrait ne pas prolonger son contrat à l'issue de la saison, au moment où le club s'oriente vers une réorganisation de sa situation financière et une réduction de sa masse salariale.

Et si ces prévisions se confirment, Ronaldo n'aura plus qu'une seule saison pour écrire la fin qu'il souhaite à une histoire commencée il y a plusieurs années et qui a transformé le visage du football saoudien.

Le parcours de Ronaldo avec Al-Nassr n'a pas été une simple expérience d'un joueur de dimension mondiale en Roshn Saudi League, mais le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la compétition, après que son transfert eut ouvert la porte à l'arrivée de dizaines de stars en Arabie saoudite.

C'est pourquoi la fin de sa relation avec le club constituera un événement qui dépassera les frontières d'Al-Nassr, surtout si elle survient après une dernière saison réussie, au cours de laquelle le joueur pourra partir en ayant remporté de nouveaux titres.

  • Conserver le trône de la Roshan

    Le premier défi qui attend Ronaldo sera de conserver le titre de la Roshn Saudi League, après que Al-Nassr a réussi la saison dernière à être sacré champion, un titre qui revêt une importance particulière pour le joueur portugais après des années passées à concourir sans l'obtenir.

    Ronaldo est conscient que terminer son aventure avec Al-Nassr par le titre de champion serait le meilleur scénario possible, d'autant plus que conserver le titre lui offrirait l'occasion de partir alors qu'il est au sommet de la scène nationale, plutôt que de voir sa fin liée à une saison en déclin ou à la perte du titre.

    À lire également : Il a échappé au piège des prêts, Al-Ahli engage l'indésirable d'Al-Hilal

    Mais la mission ne sera pas facile, car la concurrence est devenue plus rude et les grands clubs ont reconstitué leurs rangs, tandis qu'Al-Nassr aborde la saison au milieu de changements techniques et administratifs susceptibles d'affecter sa stabilité et sa capacité à maintenir le niveau affiché la saison dernière.

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    Le rêve asiatique : le titre qui manque à Ronaldo

    La Ligue des champions d'Asie de l'élite reste le plus grand défi de la saison à venir, et peut-être le titre que Ronaldo souhaite ajouter à sa liste de trophées avec Al-Nassr avant son départ.

    Le joueur portugais a vécu de nombreuses expériences majeures en Europe et a remporté la Ligue des champions à plus d'une reprise, mais il n'a pas encore réussi à mener Al-Nassr vers un sacre continental. C'est pourquoi la compétition asiatique représentera pour lui la dernière occasion de laisser une empreinte historique et inoubliable avec le club.



    Toutefois, atteindre cet objectif nécessite une équipe solide et stable, et non un simple recours aux qualités individuelles de Ronaldo, d'autant plus qu'Al-Nassr n'a pas encore réussi à conclure de grands transferts de la manière que les supporters attendaient, ce qui soulève des points d'interrogation quant à la capacité de l'équipe à rivaliser avec les cadors du continent.

  • Le Soulier d'or : la lutte de Ronaldo contre le temps

    Sur le plan individuel, reconquérir le Soulier d'or de la Roshan League sera l'un des principaux objectifs de Ronaldo lors de la nouvelle saison, lui qui a l'habitude de jouer les premiers rôles dans la course au titre de meilleur buteur.

    Mais cette fois, Ronaldo aborde un défi différent, car il n'est pas seulement question des concurrents, mais aussi de l'âge. Le joueur a atteint un stade avancé de sa carrière, et maintenir sa constance physique ainsi que sa capacité à disputer une saison entière avec la même efficacité constitue en soi un défi.

    Pour autant, Ronaldo a prouvé plus d'une fois que le facteur de l'âge ne l'empêche pas de marquer et de faire la différence. C'est pourquoi une réussite dans la reconquête du titre de meilleur buteur lui donnerait un élan supplémentaire pour conclure son aventure saoudienne de la meilleure des manières.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Le changement d'entraîneur perturbe les calculs

    L'un des plus grands défis auxquels Ronaldo et Al-Nassr pourraient être confrontés réside dans le changement technique, d'autant plus que tout nouvel entraîneur a besoin de temps pour imposer ses idées, apprendre à connaître les joueurs et bâtir un style de jeu clair.

    Ronaldo, en particulier, a besoin d'un système qui l'aide à se rapprocher le plus possible du but, que ce soit par la création d'occasions, le pressing ou les transitions offensives.

    Par conséquent, la réussite du nouvel entraîneur à exploiter ses capacités sera un facteur décisif dans la physionomie de la possible dernière saison de la star portugaise.

    Et avec le peu de temps restant avant le début de la saison, le staff technique aura pour tâche difficile de trouver l'équilibre entre la construction d'une nouvelle équipe et le maintien de la capacité de Ronaldo à se battre pour les titres et les statistiques individuelles.

  • Une fin digne du roi ?

    Si la nouvelle saison est réellement la dernière de Ronaldo avec Al-Nassr, le joueur cherchera assurément une fin différente d'un simple départ à l'expiration de son contrat. Il veut partir en champion, en meilleur buteur et en capitaine d'une équipe ayant réalisé un exploit continental attendu depuis longtemps.

    Mais le chemin vers cette fin idéale ne sera pas jonché de roses, surtout au vu des changements que traverse Al-Nassr, du renforcement inachevé de l'équipe par de grosses recrues, sans oublier la concurrence féroce sur les plans national et continental.

    Reste la question la plus importante : Ronaldo pourra-t-il surmonter tous ces défis et mener Al-Nassr vers une saison exceptionnelle qui ferait de son départ, s'il a lieu, une sortie par la grande porte ?

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