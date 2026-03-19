Avant même le coup d'envoi, l'état de forme de Koné n'était pas des plus bons ; le milieu de terrain s'est remis in extremis et a réussi à débuter la rencontre parmi les titulaires, aligné au milieu de terrain aux côtés de Cristante – jusqu'alors, Pisilli évoluait en attaque aux côtés d'El Shaarawy, mais désormais, c'est probablement Pellegrini qui occupera cette position et le joueur né en 2004 reculera de quelques mètres – mais après quelques minutes, il a été contraint de quitter le terrain. Dans les prochaines heures, le Français subira des examens approfondis afin de déterminer la gravité de la blessure et, surtout, le temps de récupération nécessaire.



