Roma, optimisme pour le retour de Malen : son état et ce qui filtre en vue de Côme

En plus de Malen, Dybala et Molina resteront eux aussi travailler à Trigoria, la Roma ne leur ayant pas donné l’autorisation de participer au match d’adieu de Lionel Messi avec le maillot de l’Argentine. La Roma a toutefois préféré éviter aux deux joueurs un long voyage intercontinental à quelques jours de la reprise des engagements officiels. Un choix dicté surtout par la volonté de les avoir à disposition dans les meilleures conditions possibles : "L’AS Roma informe que Paulo Dybala et Nahuel Molina ne participeront pas à l’événement organisé en Argentine pour le match entre l’Argentine et le Bénin du 6 octobre. Le club reconnaît l’importance de ce rendez-vous pour les deux joueurs, liés à Lionel Messi et protagonistes avec lui de la victoire à la Coupe du monde 2022. Le choix du club répond à des motifs sportifs et logistiques, liés à la durée du voyage intercontinental et à la proximité des engagements officiels. L’AS Roma exprime le plus grand respect pour Lionel Messi et pour son extraordinaire carrière, en lui souhaitant, ainsi qu’à la Fédération argentine, une soirée spéciale".