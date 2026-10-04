Aucune grande surprise à l’horizon, Donyell Malen sera bien sur le terrain à la reprise du championnat, lorsque la Roma affrontera Côme (match programmé le dimanche 11 octobre à 12 h 30). Le problème physique semble désormais surmonté et, sauf imprévu, le Néerlandais pourra reprendre sa place au centre de l’attaque de la Roma. Comme le rapporte Il Tempo, la gêne au genou, qui lui a fait manquer les engagements de l’équipe des Pays-Bas en Ligue des nations, est dissipée : Malen sera bien là contre les joueurs de Fabregas. Une décision, celle de ne pas répondre à la convocation du nouvel entraîneur des Oranje, Xavi, prise par précaution, qui lui a permis de se concentrer sur sa récupération sans brûler les étapes.
Roma, optimisme pour le retour de Malen : son état et ce qui filtre en vue de Côme
CE QU’AVAIT DIT XAVI
Le refus de Malen de répondre à l’appel de sa sélection avait fait tiquer Xavi, devenu après la Coupe du monde le sélectionneur des Pays-Bas à la place de Koeman : « C’est dommage parce que Donyell est en excellente forme, avait-il déclaré. Il a dû dire non au dernier moment, mais le football est ainsi. Selon moi, Donyell va bien, je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour récupérer, mais la blessure n’est pas grave. »
Dybala et Molina également à Trigoria
En plus de Malen, Dybala et Molina resteront eux aussi travailler à Trigoria, la Roma ne leur ayant pas donné l’autorisation de participer au match d’adieu de Lionel Messi avec le maillot de l’Argentine. La Roma a toutefois préféré éviter aux deux joueurs un long voyage intercontinental à quelques jours de la reprise des engagements officiels. Un choix dicté surtout par la volonté de les avoir à disposition dans les meilleures conditions possibles : "L’AS Roma informe que Paulo Dybala et Nahuel Molina ne participeront pas à l’événement organisé en Argentine pour le match entre l’Argentine et le Bénin du 6 octobre. Le club reconnaît l’importance de ce rendez-vous pour les deux joueurs, liés à Lionel Messi et protagonistes avec lui de la victoire à la Coupe du monde 2022. Le choix du club répond à des motifs sportifs et logistiques, liés à la durée du voyage intercontinental et à la proximité des engagements officiels. L’AS Roma exprime le plus grand respect pour Lionel Messi et pour son extraordinaire carrière, en lui souhaitant, ainsi qu’à la Fédération argentine, une soirée spéciale".
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