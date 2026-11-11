Selon Repubblica, la Roma suit de près la situation d’Ademola Lookman, attaquant de l’Atlético de Madrid, que Simeone ne considère plus comme intouchable. Cette année, le Nigérian totalise 15 apparitions, deux buts et une passe décisive entre la Liga et la Ligue des champions. Il a été titulaire neuf fois en championnat, mais jamais en Europe.

Lors des derniers matches, il est devenu la doublure d’Álex Baena, désormais premier choix. Face au FC Barcelone, il est resté sur le banc pendant toute la rencontre, une première cette saison. Que les choses soient claires : Simeone ne l’a pas écarté et continue de le considérer comme une ressource, mais Lookman ne semble plus indispensable. Il n’a en tout cas pas le même impact que la saison dernière : entre janvier, date de son arrivée en provenance de l’Atalanta, et mai, il avait inscrit 9 buts en 24 matches.

Il n’y a pas encore lieu de tirer la sonnette d’alarme, mais la Roma observe la situation. L’ancien joueur de l’Atalanta figure bel et bien sur la liste du directeur sportif D’Amico. Il connaît le football italien et a déjà travaillé avec Gasperini. Leurs échanges ont été houleux à plus d’une reprise, mais sa progression sous ses ordres a aussi été évidente. À Bergame, il a inscrit 55 buts et délivré 27 passes décisives en 137 matches, notamment lors de la soirée magique de Dublin face au Bayer Leverkusen, qui a offert à l’Atalanta une Ligue Europa historique.

Si l’ancien joueur de Leipzig est devenu un joueur de premier plan, il le doit à l’actuel entraîneur de la Roma, qui songe à lui pour compléter son attaque. Comme le rapporte Repubblica, il n’y a, à ce jour, ni demande de transfert de sa part ni contestation des supporters à son encontre. Mais si son temps de jeu reste aussi limité, Lookman évaluera sa situation et en parlera avec le club.

Il est clair qu’il ne pourra pas y avoir d’exode depuis Madrid en janvier : un autre joueur suscite l’intérêt sur le marché, Alexander Sørloth, attaquant norvégien né en 1995, ciblé par la Juventus et estimé à environ 25 à 30 millions d’euros. L’Atlético ne laissera partir que l’un des deux, aux bonnes conditions, et seulement s’il trouve un remplaçant. Lookman a coûté 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus en janvier dernier. Son salaire annuel est d’environ 6 millions d’euros bruts plus bonus, et son contrat court jusqu’en 2030.