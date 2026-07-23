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Rodri va subir une intervention chirurgicale au dos, un coup dur pour Manchester City à l’aube de la nouvelle saison
Une intervention chirurgicale écarte un milieu de terrain clé
Selon The Athletic, Rodri va être opéré du dos et aucune date précise de retour n’est encore fixée. Âgé de 30 ans, le capitaine de la Roja a récemment reçu le Ballon d’Or après avoir brillé lors des huit matchs qui ont mené l’Espagne au titre mondial 2026. Ce contretemps est un coup dur pour les Citizens, qui devront entamer la nouvelle saison sans leur pièce maîtresse.
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Des problèmes persistants entravent toujours son retour sur les terrains.
Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) en septembre 2024, Rodri a été contraint à l’inactivité durant presque toute la saison 2024-2025. Des pépins aux ischio-jambiers et à l’aine l’ont ensuite limité à 33 apparitions et 17 titularisations en Premier League la saison dernière. Un contraste saisissant avec le rôle central du lauréat du Ballon d’Or 2024 lors de l’exercice 2022-2023, lorsqu’il avait inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue des champions, offrant ainsi un triplé historique.
L’incertitude contractuelle alimente l’inquiétude
Outre ses pépins physiques, l’avenir de l’Espagnol à l’Etihad Stadium alimente de plus en plus les spéculations, alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat. Des discussions en vue d’une prolongation devraient s’engager après la Coupe du monde, même si Rodri n’a pas encore manifesté son intention de rester, tandis que The Athletic assure que le Real Madrid ne compte pas le recruter.
Le média ajoute que Mateo Kovačić et Nico González pourraient suivre Bernardo Silva vers la sortie, même si l’arrivée d’Elliot Anderson, estimée à 116 millions de livres sterling, compense en partie l’éventuelle absence de Rodri.
- Action Plus
Le match d'ouverture approche à grands pas
Manchester City entamera sa saison 2026-2027 de Premier League en recevant Bournemouth à l'Etihad Stadium le 23 août. L'équipe d'Enzo Maresca devra mettre en place un dispositif efficace au milieu de terrain sans son pivot principal, tout en gérant d'éventuels remaniements de l'effectif avant la clôture du mercato. Le staff médical du club suivra de près la rééducation postopératoire de Rodri, alors que l'équipe se prépare à un calendrier exigeant, tant au niveau national qu'européen.
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