Outre ses pépins physiques, l’avenir de l’Espagnol à l’Etihad Stadium alimente de plus en plus les spéculations, alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat. Des discussions en vue d’une prolongation devraient s’engager après la Coupe du monde, même si Rodri n’a pas encore manifesté son intention de rester, tandis que The Athletic assure que le Real Madrid ne compte pas le recruter.

Le média ajoute que Mateo Kovačić et Nico González pourraient suivre Bernardo Silva vers la sortie, même si l’arrivée d’Elliot Anderson, estimée à 116 millions de livres sterling, compense en partie l’éventuelle absence de Rodri.