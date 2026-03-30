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Roberto De Zerbi a averti que la direction de Tottenham pourrait « ruiner » sa réputation, tandis que Rio Ferdinand souligne les risques liés au remplacement d'Igor Tudor
Ferdinand remet en question la direction des Spurs
Ferdinand a exprimé de sérieux doutes quant à la structure interne de Tottenham et à l’impact que cela pourrait avoir sur un entraîneur de renom comme De Zerbi, qui s’est imposé comme le favori pour succéder à Tudor suite à son récent limogeage.
Tout en reconnaissant les infrastructures de classe mondiale du club, l'expert a laissé entendre que les problèmes allaient bien au-delà du terrain, pointant directement du doigt la direction. Les tenants du titre de l'Europa League se trouvent actuellement à seulement un point de la zone de relégation après une défaite cuisante 3-0 face à Nottingham Forest.
Ferdinand a déclaré : « Écoutez, pour l’instant, je m’inquiéterais davantage de la hiérarchie, je me pencherais là-dessus. Pourquoi les choses ont-elles si mal tourné pour tant de gens ? Des grands noms, des nouveaux… pourquoi ce club n’a-t-il pas réussi à décoller ? Je ne comprends pas, car ils ont tout ce qu’il faut… Est-ce que [la direction] va me mettre des bâtons dans les roues [en tant que prochain entraîneur de Tottenham] en coulisses ? Vont-ils ruiner encore plus ma réputation maintenant ? Quelle est la situation ici ? »
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Le risque pour une carrière de cadre en plein essor
Tottenham a fait de De Zerbi sa cible principale pour l'aider à s'éloigner de la zone de relégation, mais Ferdinand craint que l'ambiance au sein du club ne freine sa créativité. Le manager serait en pourparlers avancés pour un contrat de cinq ans, mais l'ancien international anglais n'est pas convaincu que ce choix soit judicieux, compte tenu de la proximité actuelle avec la zone de relégation et de la succession rapide d'entraîneurs qui ont échoué, notamment Thomas Frank et Tudor.
Ferdinand a ajouté : « J’ai toujours soutenu De Zerbi, je pense que c’est un excellent entraîneur. C’est un entraîneur réfléchi, toujours à la recherche de nouvelles façons innovantes de construire ses équipes. C’est peut-être le moment idéal pour le recruter, mais les Spurs sont-ils dans une situation qui lui convient ? Je dois être honnête, je n’irais pas aux Spurs en ce moment. Je pense simplement que c’est un club qui va très mal et qu’il y a eu beaucoup trop d’entraîneurs qui ont échoué là-bas. »
De Zerbi s'impose comme la priorité numéro un des Spurs
De Zerbi s'est forgé une excellente réputation de stratège novateur. Avant son départ de Marseille le mois dernier, l'entraîneur de 46 ans avait dirigé 33 matches lors de la saison 2025-2026, remportant 18 victoires. Au cours de ses 69 matchs à la tête du club français, il a mené l'équipe à 39 victoires. Cela faisait suite à un passage couronné de succès à Brighton, où il a dirigé 89 matchs et enregistré 38 victoires, et à un passage au Shakhtar Donetsk, où il a affiché un impressionnant bilan de 20 victoires en seulement 30 matchs. Tottenham espère que son expérience considérable en tant qu'entraîneur, qui comprend des passages à Sassuolo et à Benevento, pourra sauver sa saison.
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Quelle suite pour Tottenham ?
Le club se trouve dans une situation précaire, occupant la 17e place du classement de la Premier League avec seulement 30 points après 31 matchs. Il ne devance West Ham, en zone de relégation, que d’un seul point, tandis que Burnley et les Wolves sont nettement distancés avec respectivement 20 et 17 points.
Pour assurer son maintien, Tottenham doit affronter une série de sept matchs qui s'annonce difficile. Cette période cruciale commence par un déplacement à Sunderland le 12 avril, suivi d'un choc monumental contre les Wolves, derniers du classement, le 25 avril. Le club recevra Leeds United, 15e, le 9 mai, et devra également surmonter des rencontres difficiles contre Aston Villa et Chelsea avant de conclure sa saison contre Everton le 24 mai.