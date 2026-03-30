Roberto De Zerbi a averti que la direction de Tottenham pourrait « ruiner » sa réputation, tandis que Rio Ferdinand souligne les risques liés au remplacement d'Igor Tudor

Ferdinand a exprimé de sérieux doutes quant à la structure interne de Tottenham et à l’impact que cela pourrait avoir sur un entraîneur de renom comme De Zerbi, qui s’est imposé comme le favori pour succéder à Tudor suite à son récent limogeage.

Tout en reconnaissant les infrastructures de classe mondiale du club, l'expert a laissé entendre que les problèmes allaient bien au-delà du terrain, pointant directement du doigt la direction. Les tenants du titre de l'Europa League se trouvent actuellement à seulement un point de la zone de relégation après une défaite cuisante 3-0 face à Nottingham Forest.

Ferdinand a déclaré : « Écoutez, pour l’instant, je m’inquiéterais davantage de la hiérarchie, je me pencherais là-dessus. Pourquoi les choses ont-elles si mal tourné pour tant de gens ? Des grands noms, des nouveaux… pourquoi ce club n’a-t-il pas réussi à décoller ? Je ne comprends pas, car ils ont tout ce qu’il faut… Est-ce que [la direction] va me mettre des bâtons dans les roues [en tant que prochain entraîneur de Tottenham] en coulisses ? Vont-ils ruiner encore plus ma réputation maintenant ? Quelle est la situation ici ? »