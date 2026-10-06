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cm grafica cristiano ronaldo portogallo 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Rio Ferdinand : « Affaire Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus devra s’excuser ou il sera licencié »

Portugal
C. Ronaldo

Rio Ferdinand, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, s’est exprimé sur l’affaire qui a impliqué la star portugaise, qui a quitté le rassemblement du Portugal après une dispute avec son sélectionneur : « Jorge Jesus sera obligé de présenter ses excuses, sinon il sera licencié. Il doit sortir du silence et dire : "Ok, j’ai mal évalué cette situation". Il devra ensuite parler à CR7 et lui dire clairement ce qu’il veut. »

  • RESPECTEZ LES ACCORDS

    « L’avenir de Ronaldo avec le Portugal ? Je crois qu’il peut encore apporter sa contribution. Il doit parler avec le sélectionneur et décider quel est son rôle et comment il peut être utilisé. Ensuite, il s’agit de respecter les accords conclus. Ces entraîneurs sont payés pour gérer une équipe, mais ils sont aussi payés pour gérer les personnes. »

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