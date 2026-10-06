Rio Ferdinand : « Affaire Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus devra s’excuser ou il sera licencié »

Rio Ferdinand, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, s’est exprimé sur l’affaire qui a impliqué la star portugaise, qui a quitté le rassemblement du Portugal après une dispute avec son sélectionneur : « Jorge Jesus sera obligé de présenter ses excuses, sinon il sera licencié. Il doit sortir du silence et dire : "Ok, j’ai mal évalué cette situation". Il devra ensuite parler à CR7 et lui dire clairement ce qu’il veut. »