Révélé : pourquoi les stars de la République d’Irlande ont refusé de serrer la main lors de la victoire contre Israël

L’Irlande a décroché une victoire 3-0 contre Israël en Ligue des nations de l’UEFA dimanche, après une montée en tension particulièrement forte avant la rencontre. Le match a suscité une vive opposition en Irlande en raison des actions en cours d’Israël à Gaza. Avant le coup d’envoi à Debrecen, en Hongrie, les joueurs irlandais ont regardé vers la pelouse, les mains derrière le dos, pendant l’hymne national israélien.

Le capitaine de l’Irlande, Dara O'Shea, a conservé cette attitude lors du toss. Il a serré la main des officiels du match, mais a notamment ignoré le capitaine d’Israël, Manor Solomon, donnant le ton d’une soirée tendue.