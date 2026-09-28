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Révélé : pourquoi les stars de la République d’Irlande ont refusé de serrer la main lors de la victoire contre Israël
L’Irlande fait une puissante déclaration avant-match
L’Irlande a décroché une victoire 3-0 contre Israël en Ligue des nations de l’UEFA dimanche, après une montée en tension particulièrement forte avant la rencontre. Le match a suscité une vive opposition en Irlande en raison des actions en cours d’Israël à Gaza. Avant le coup d’envoi à Debrecen, en Hongrie, les joueurs irlandais ont regardé vers la pelouse, les mains derrière le dos, pendant l’hymne national israélien.
Le capitaine de l’Irlande, Dara O'Shea, a conservé cette attitude lors du toss. Il a serré la main des officiels du match, mais a notamment ignoré le capitaine d’Israël, Manor Solomon, donnant le ton d’une soirée tendue.
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Hallgrimsson revient sur des jours difficiles
Le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, a évoqué les circonstances difficiles entourant cette rencontre après le coup de sifflet final. Le match s’est joué dans un stade presque vide, le gardien remplaçant Gavin Bazunu ayant choisi de boycotter la rencontre en raison de ses convictions personnelles concernant le conflit.
« En jouant, nous rendons certaines personnes malheureuses », a déclaré Hallgrimsson, cité par ESPN. « En jouant, nous en rendons d’autres heureuses. Je pense que gagner fait probablement plaisir à tout le monde, mais il y aura encore des gens en colère parce que nous avons joué ce match. »
Laisser leur football parler pour elles
Malgré les distractions en dehors du terrain, l’Irlande a immédiatement pris le contrôle du match. Une petite poche de supporters irlandais, qui avaient conservé leurs billets malgré les annulations précédentes, a exulté lorsque Troy Parrott a ouvert le score à la 13e minute.
Adam Idah a doublé l’avantage seulement trois minutes plus tard, avant que Jack Moylan n’inscrive un troisième but à la 25e minute. Moylan a célébré son but en embrassant avec passion son brassard noir, puis l’écusson de son équipe.
« Mais il ne s’agit pas de moi, a expliqué Hallgrimsson en louant son équipe. Je pense que dans ce match, le désir montré par les joueurs de faire passer un message sur le terrain... ce sont des footballeurs, ils voulaient le montrer sur le terrain, parler avec leurs pieds. »
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Les tensions s’exacerbent en seconde période
Avec un match pratiquement plié dans les 30 premières minutes, Israël a tenté de réagir après la pause. L’Irlande s’en est remise à Caoimhin Kelleher, impérial, pour préserver sa cage inviolée.
Les tensions sous-jacentes ont finalement éclaté à l’heure de jeu. Un accrochage entre Idah et Raz Shlomo a échauffé les esprits, ce qui a valu un carton jaune aux deux joueurs de la part de l’arbitre allemand Harm Osmers.
L’Irlande va désormais tenter de se remobiliser et de se concentrer uniquement sur le football pour la suite de sa campagne de Ligue des nations. Elle espérera s’appuyer sur cette large victoire lors de son retour à la compétition pendant la prochaine fenêtre internationale.
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