Révélé : pourquoi le transfert de rêve de Richarlison à Vasco da Gama s'est effondré, alors que l'attaquant de Tottenham s'exprime sur ce transfert avorté

S’adressant aux supporters de Vasco dans une vidéo personnelle publiée sur Instagram, Richarlison a expliqué qu’il avait rejeté d’autres approches afin de donner la priorité à un transfert à Rio de Janeiro. Cependant, il a affirmé que le transfert avait capoté à cause de son club actuel.

« D’autres offres m’ont été faites, mais j’ai dit très clairement que je voulais rejoindre Vasco jusqu’en décembre, a déclaré Richarlison. Malheureusement, Tottenham a fixé une limite pour le prêt, c’est pourquoi cela n’a pas marché. Je pense que je serai bientôt à Sao Januario (le stade de Vasco), et à Barreira, et vous savez à quel point je tiens à vous tous.

« Un jour, je vais réaliser ce rêve ; c’est mon rêve, le rêve de mon grand-père et le rêve de ma famille. Je parle avec le cœur ici, parce que je voulais vraiment jouer pour Vasco. »



