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Révélé : pourquoi le transfert de rêve de Richarlison à Vasco da Gama s'est effondré, alors que l'attaquant de Tottenham s'exprime sur ce transfert avorté
Richarlison confirme l’échec de son transfert à Vasco da Gama
Richarlison a admis avoir été sur le point de rejoindre Vasco da Gama avant la fermeture du mercato brésilien vendredi. Le joueur de 29 ans était désespéré à l’idée de revenir dans son pays natal dans le cadre d’un prêt de courte durée courant jusqu’en décembre. Un retour au Brésil est désormais totalement exclu après la date limite. L’international brésilien s’est adressé directement aux supporters sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation.
Les exigences de Tottenham bloquent le retour de rêve à Vasco
S’adressant aux supporters de Vasco dans une vidéo personnelle publiée sur Instagram, Richarlison a expliqué qu’il avait rejeté d’autres approches afin de donner la priorité à un transfert à Rio de Janeiro. Cependant, il a affirmé que le transfert avait capoté à cause de son club actuel.
« D’autres offres m’ont été faites, mais j’ai dit très clairement que je voulais rejoindre Vasco jusqu’en décembre, a déclaré Richarlison. Malheureusement, Tottenham a fixé une limite pour le prêt, c’est pourquoi cela n’a pas marché. Je pense que je serai bientôt à Sao Januario (le stade de Vasco), et à Barreira, et vous savez à quel point je tiens à vous tous.
« Un jour, je vais réaliser ce rêve ; c’est mon rêve, le rêve de mon grand-père et le rêve de ma famille. Je parle avec le cœur ici, parce que je voulais vraiment jouer pour Vasco. »
L’attaquant écarté du groupe de Tottenham
Ce transfert avorté laisse Richarlison dans une position délicate dans le nord de Londres. L’attaquant a été le meilleur buteur de Tottenham en Premier League la saison dernière, avec 11 réalisations, aidant le club à éviter une relégation surprise. Malgré ses contributions cruciales lors du dernier exercice, il a été totalement écarté du groupe de Tottenham en Premier League pour la saison en cours.
L’arrivée de Omar Marmoush en provenance de Manchester City a encore fait reculer le Brésilien dans la hiérarchie. En conséquence, Richarlison n’a joué qu’une seule fois en Premier League cette saison, lors de la lourde défaite 3-0 contre Brentford lors du week-end d’ouverture. Il est désormais entré dans les 12 derniers mois du contrat de cinq ans qu’il avait signé en rejoignant les Spurs depuis Everton en 2022.
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Un futur transfert au Brésil reste probable
Bien qu’il soit encore un joueur de Tottenham pour le moment, Richarlison devrait largement quitter le club à l’expiration de son contrat l’été prochain. Compte tenu de son absence du groupe, un départ définitif dès le mercato de janvier pourrait aussi se concrétiser.
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