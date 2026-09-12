Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Richarlison Tottenham 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduit par

Révélé : pourquoi le transfert de rêve de Richarlison à Vasco da Gama s'est effondré, alors que l'attaquant de Tottenham s'exprime sur ce transfert avorté

Mercato
Richarlison
Tottenham
Vasco da Gama
Premier League
Serie A

L’attaquant de Tottenham Hotspur Richarlison a révélé avoir été tout proche de rejoindre le club brésilien de Vasco da Gama avant la fermeture du mercato. L’international brésilien a affirmé que son transfert de rêve avait capoté au tout dernier moment en raison des limites de prêts fixées par le club de Premier League.

  • Richarlison confirme l’échec de son transfert à Vasco da Gama

    Richarlison a admis avoir été sur le point de rejoindre Vasco da Gama avant la fermeture du mercato brésilien vendredi. Le joueur de 29 ans était désespéré à l’idée de revenir dans son pays natal dans le cadre d’un prêt de courte durée courant jusqu’en décembre. Un retour au Brésil est désormais totalement exclu après la date limite. L’international brésilien s’est adressé directement aux supporters sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation.

    • Publicité

  • Les exigences de Tottenham bloquent le retour de rêve à Vasco

    S’adressant aux supporters de Vasco dans une vidéo personnelle publiée sur Instagram, Richarlison a expliqué qu’il avait rejeté d’autres approches afin de donner la priorité à un transfert à Rio de Janeiro. Cependant, il a affirmé que le transfert avait capoté à cause de son club actuel.

    « D’autres offres m’ont été faites, mais j’ai dit très clairement que je voulais rejoindre Vasco jusqu’en décembre, a déclaré Richarlison. Malheureusement, Tottenham a fixé une limite pour le prêt, c’est pourquoi cela n’a pas marché. Je pense que je serai bientôt à Sao Januario (le stade de Vasco), et à Barreira, et vous savez à quel point je tiens à vous tous.

    « Un jour, je vais réaliser ce rêve ; c’est mon rêve, le rêve de mon grand-père et le rêve de ma famille. Je parle avec le cœur ici, parce que je voulais vraiment jouer pour Vasco. »


  • L’attaquant écarté du groupe de Tottenham

    Ce transfert avorté laisse Richarlison dans une position délicate dans le nord de Londres. L’attaquant a été le meilleur buteur de Tottenham en Premier League la saison dernière, avec 11 réalisations, aidant le club à éviter une relégation surprise. Malgré ses contributions cruciales lors du dernier exercice, il a été totalement écarté du groupe de Tottenham en Premier League pour la saison en cours.

    L’arrivée de Omar Marmoush en provenance de Manchester City a encore fait reculer le Brésilien dans la hiérarchie. En conséquence, Richarlison n’a joué qu’une seule fois en Premier League cette saison, lors de la lourde défaite 3-0 contre Brentford lors du week-end d’ouverture. Il est désormais entré dans les 12 derniers mois du contrat de cinq ans qu’il avait signé en rejoignant les Spurs depuis Everton en 2022.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • RicharlisonGetty

    Un futur transfert au Brésil reste probable

    Bien qu’il soit encore un joueur de Tottenham pour le moment, Richarlison devrait largement quitter le club à l’expiration de son contrat l’été prochain. Compte tenu de son absence du groupe, un départ définitif dès le mercato de janvier pourrait aussi se concrétiser.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE
Serie A
Gremio crest
Gremio
GRE
Vasco da Gama crest
Vasco da Gama
VAS