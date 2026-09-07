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Révélé : pourquoi l’égalisation cruciale de Riccardo Calafiori pour Arsenal a été refusée par la VAR contre Chelsea
Arsenal se remet d’un but surprise encaissé très tôt face à Chelsea
Arsenal s’est remis d’un début catastrophique pour s’offrir une palpitante victoire 2-1 contre Chelsea dans un derby londonien de Premier League au rythme effréné. Arsenal s’est retrouvé mené après moins de deux minutes à l’Emirates Stadium.
Rogers, côté Chelsea, a stupéfié le public local avec une superbe volée pour ouvrir le score. Les visiteurs ont su en profiter après l’incapacité d’Arsenal à dégager correctement un coup franc lointain tiré par le capitaine de Chelsea, Reece James. Le ballon mal repoussé est finalement retombé parfaitement sur Rogers à l’entrée de la surface de réparation. Bien qu’il n’ait pas frappé le ballon parfaitement, l’homme à 117 M£ a vu sa volée tromper David Raya et finir dans le petit filet.
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Arsenal a immédiatement mis la pression et a cru avoir égalisé seulement 12 minutes après le début de cette rencontre d’un but à l’autre. Calafiori a propulsé le ballon au fond des filets à bout portant, déclenchant des célébrations folles.
Le chaos a commencé lorsque Joao Pedro n’est pas parvenu à dégager un premier coup franc de Declan Rice, ce qui a entraîné un amoncellement de joueurs d’Arsenal dans les six mètres. Ezri Konsa a repris le ballon sur le poteau avant que le gardien de Chelsea, Emi Martinez, ne se précipite pour capter le rebond.
Calafiori a finalement poussé le ballon derrière la ligne, mais la VAR est rapidement intervenue. Les officiels ont déterminé que Konsa était hors jeu lorsque le défenseur italien a tenté sa frappe, laissant temporairement le stade dans l’incrédulité, avant que les ralentis ne confirment la bonne décision.
Havertz frappe contre son ancien club
Malgré l’amère frustration liée à la VAR, les supporters d’Arsenal n’ont pas eu à attendre longtemps avant d’avoir une raison légitime de célébrer. Havertz s’est illustré pour remettre les deux équipes à égalité à la 25e minute grâce à une superbe réalisation contre son ancien club.
L’attaquant international allemand a parfaitement chronométré son appel, restant de justesse en jeu au moment de récupérer le ballon dans le couloir droit. Havertz a ensuite progressé avec détermination à l’entrée de la surface pour se créer une ouverture.
Il a décoché une puissante frappe du gauche qui a filé à travers les doigts de Martinez, permettant à Arsenal de revenir dans le match et de retrouver son élan avant la pause.
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Ødegaard scelle la victoire d’Arsenal dans le derby
S’appuyant sur leur égalisation arrachée de haute lutte, Arsenal est revenu fort en seconde période pour complètement renverser le derby. Odegaard a porté le coup décisif à la 50e minute pour parachever la remontée. Le meneur de jeu, très influent, a trouvé le chemin des filets pour sceller une immense victoire 2-1, permettant aux locaux de prendre les trois points au terme d’une rencontre chaotique et exigeante.
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