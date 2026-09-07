Arsenal a immédiatement mis la pression et a cru avoir égalisé seulement 12 minutes après le début de cette rencontre d’un but à l’autre. Calafiori a propulsé le ballon au fond des filets à bout portant, déclenchant des célébrations folles.

Le chaos a commencé lorsque Joao Pedro n’est pas parvenu à dégager un premier coup franc de Declan Rice, ce qui a entraîné un amoncellement de joueurs d’Arsenal dans les six mètres. Ezri Konsa a repris le ballon sur le poteau avant que le gardien de Chelsea, Emi Martinez, ne se précipite pour capter le rebond.

Calafiori a finalement poussé le ballon derrière la ligne, mais la VAR est rapidement intervenue. Les officiels ont déterminé que Konsa était hors jeu lorsque le défenseur italien a tenté sa frappe, laissant temporairement le stade dans l’incrédulité, avant que les ralentis ne confirment la bonne décision.