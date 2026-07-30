Révélé : pourquoi Carlo Ancelotti a dit non à l’Italie pour rester au Brésil

Ancelotti est apparu comme la cible prioritaire de la FIGC après un nouveau bouleversement de haut niveau au sein de l’organisation de l’équipe nationale. Cependant, l’ancien entraîneur du Real Madrid a décliné l’opportunité d’entraîner son pays natal, choisissant plutôt de rester à la tête du Brésil.

Le directeur technique de l’Italie, Paolo Maldini, a récemment confirmé qu’Ancelotti et Pep Guardiola étaient les premiers choix de la FIGC pour le poste vacant. Au final, les négociations pour le poste d’entraîneur ont sombré dans le chaos, conduisant à la démission de Maldini avant que Claudio Ranieri ne soit nommé directeur technique et que Roberto Mancini ne soit nommé sélectionneur.