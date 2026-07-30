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Révélé : pourquoi Carlo Ancelotti a dit non à l’Italie pour rester au Brésil
Ancelotti rejette l’approche de l’Italie
Ancelotti est apparu comme la cible prioritaire de la FIGC après un nouveau bouleversement de haut niveau au sein de l’organisation de l’équipe nationale. Cependant, l’ancien entraîneur du Real Madrid a décliné l’opportunité d’entraîner son pays natal, choisissant plutôt de rester à la tête du Brésil.
Le directeur technique de l’Italie, Paolo Maldini, a récemment confirmé qu’Ancelotti et Pep Guardiola étaient les premiers choix de la FIGC pour le poste vacant. Au final, les négociations pour le poste d’entraîneur ont sombré dans le chaos, conduisant à la démission de Maldini avant que Claudio Ranieri ne soit nommé directeur technique et que Roberto Mancini ne soit nommé sélectionneur.
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Fidélité au projet brésilien
Ayant commencé sa carrière d'entraîneur comme adjoint de l'Italie sous Arrigo Sacchi entre 1992 et 1995, prendre les rênes de la Nazionale aurait représenté une boucle émotionnelle parfaitement bouclée pour Ancelotti. Cependant, l'entraîneur légendaire a insisté sur le fait que sa loyauté allait entièrement à la Confédération brésilienne de football (CBF).
S'adressant à ESPN et à Pedro Ivo Almeida, Ancelotti a clarifié sa position : « Ce n'est pas une question de contrat ; ce n'est pas la raison. C'est parce que j'ai un engagement envers la CBF et envers ce pays, parce que ce pays m'a accueilli très chaleureusement pendant cette première année. Je veux rester ici. »
Reconnaissance envers la Fédération italienne
Bien qu'Ancelotti ait poliment décliné l'offre, il a tenu à exprimer sa gratitude à la FIGC pour son intérêt. Il a souligné que rester en Amérique du Sud était la seule bonne décision compte tenu du soutien qu'il a reçu depuis sa prise de fonctions à la tête du Brésil.
« Et j'ai remercié la Fédération italienne, bien sûr, mais je veux rester ici parce que je pense qu'il est juste et équitable de rester dans un pays qui m'a accueilli si chaleureusement, au sein d'une institution qui m'a donné l'opportunité de travailler », a-t-il ajouté.
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Un avenir à long terme assuré jusqu’en 2030
La décision d’Ancelotti le maintient solidement ancré en Amérique du Sud sur le long terme. Le technicien italien a signé une prolongation de contrat avec la CBF avant la Coupe du monde 2026, le liant à l’équipe nationale du Brésil jusqu’en juin 2030.
Cet engagement à long terme garantit qu’Ancelotti supervisera la transition du Brésil vers l’après-Neymar. Son attention se tourne désormais vers la conduite du Brésil lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde de la CONMEBOL, de la Copa America 2028, tout en préparant la route vers la Coupe du monde 2030.
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