Restez à l’écoute : selon Fleck, Hamza Abdelkarim pourrait bien être l’arme secrète des Pharaons pour la Coupe du monde

Chaque Coupe du monde réserve son moment de révélation : ce joueur inconnu, aux statistiques modestes et aux rares Unes de magazine, qui émerge subitement pour bouleverser la compétition. En 2026, ce scénario pourrait se rejouer avec un nom égyptien issu d’un vivier inattendu : l’académie La Masia du FC Barcelone, habituellement peu familière des talents arabes.

Âgé de 18 ans, Hamza Abdelkarim était encore il y a quelques mois un attaquant prometteur à Al-Ahly ; aujourd’hui, il est le premier Égyptien à porter officiellement le maillot de Barcelone, à s’entraîner sous l’œil exigeant de Hans Flick, et son nom figure déjà sur la liste préliminaire des Pharaons pour la Coupe du monde. Un parcours fulgurant, du Caire à la Catalogne, de la Coupe du monde des moins de 20 ans aux plus grandes scènes du football mondial.

Pas de miracle ni de légende prématurée : juste un talent qui possède tout ce que le football moderne recherche : une intelligence de jeu, un sang-froid devant le but et une personnalité capable d’assumer la pression du maillot blaugrana dès l’adolescence.

Dans le quinzième et dernier épisode de la série « Attendez-les », nous nous penchons sur un joueur qui ne sera peut-être pas titulaire au Mondial, mais qui pourrait en ressortir comme l’un des talents les plus brillants de la planète.

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