Selon Repubblica Allegri est déçu par la disparition d’Aurelio De Laurentiis de la scène. Y compris vis-à-vis du club, en effet, le très institutionnel Max était absolument convaincu d’avoir gagné un crédit cet été, au terme d’un mercato lors duquel il ne s’était jamais plaint de l’absence de renforts. Au lieu de cela, le président a déserté les trois matches à domicile contre Côme, Arsenal et Bologne au stade Maradona et a laissé la patate chaude entre les mains du technicien de Livourne, resté seul à gérer l’urgence liée aux nombreux blessés et la nervosité croissante des joueurs, qui a explosé lors de deux altercations au cours des entraînements à Castel Volturno. La première a valu à Noa Lang une punition trop légère et la seconde est restée impunie.