Haute tension entre Massimiliano Allegri et le vestiaire. C’est ce qu’écrit Repubblica, selon lequel l’équipe, contre la Fiorentina, n’a pas réagi à l’impulsion de son nouvel entraîneur et n’est pas parvenue à prendre en main un match qui s’était mis sur de bons rails grâce au but de Gilmour. Trop d’erreurs, quelques légèretés et, dans le final, un mélange de relâchement et de grande fatigue. Une attitude qui a mis l’ex-Milan hors de lui.
Repubblica - Napoli-Allegri, la lune de miel est terminée : coup de colère dans le vestiaire et cas De Bruyne
Allegri s’est senti trahi
Cet été, Allegri a tenté une approche différente et plus douce avec les vétérans de Naples, en les soulageant du stress d’une préparation physique trop dure et en allégeant l’atmosphère à l’intérieur comme à l’extérieur du vestiaire lors des stages estivaux de Dimaro et Castel di Sangro. Selon Repubblica l’Italie avait ainsi pu travailler dans la bonne humeur et l’entraîneur était convaincu d’en récolter les fruits dès les premiers matches officiels, au nom de la reconnaissance qu’il s’était méritée de la part du groupe. Le terrain a au contraire donné des réponses différentes (3 défaites, un nul et seulement 2 victoires) et Max a dû se sentir d’une certaine manière trahi lui aussi.
De Laurentiis et les deux disputes à l’entraînement
Selon Repubblica Allegri est déçu par la disparition d’Aurelio De Laurentiis de la scène. Y compris vis-à-vis du club, en effet, le très institutionnel Max était absolument convaincu d’avoir gagné un crédit cet été, au terme d’un mercato lors duquel il ne s’était jamais plaint de l’absence de renforts. Au lieu de cela, le président a déserté les trois matches à domicile contre Côme, Arsenal et Bologne au stade Maradona et a laissé la patate chaude entre les mains du technicien de Livourne, resté seul à gérer l’urgence liée aux nombreux blessés et la nervosité croissante des joueurs, qui a explosé lors de deux altercations au cours des entraînements à Castel Volturno. La première a valu à Noa Lang une punition trop légère et la seconde est restée impunie.
PROBLÈME DE BRUYNE
Un autre problème pour Allegri, c’est la gestion de De Bruyne. Remettre KDB au centre du projet, écrit Repubblica , ne semble pas avoir été une bonne idée et, là aussi, l’épineuse question a fini sur le bureau d’Allegri, qui fait tout son possible pour satisfaire le club et relancer le champion en crise. Au Franchi, pour lui faire de la place, Vergara, tout juste convoqué en sélection, s’est même retrouvé de nouveau sur le banc. La trêve servira à faire le point et à trouver un nouvel équilibre. Une chose est sûre, écrit Repubblica : la lune de miel du nouveau cycle est terminée.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles