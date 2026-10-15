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Gianluca Minchiotti
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Repubblica : Lotito révèle : « Je me promène armé de deux pistolets, l’un d’eux m’a même été utile »

Lazio Rome

Le patron de la Lazio aux supporters qui lui reprochent de ne plus les faire rêver : « Prenez un somnifère si vous devez rêver. »

Claudio Lotito, président de la Lazio, revient sur les années où les menaces des ultras de la Lazio l’avaient contraint à prendre des précautions extrêmes : « Pendant longtemps, je me suis déplacé armé de deux pistolets, un devant et un derrière, un automatique et un Smith & Wesson. Une fois, l’un d’eux m’a même été utile : il m’a sauvé. »


Comme le rapporte Repubblica, le président de la Lazio raconte son long combat contre les franges les plus violentes des supporters. Il se souvient de l’inauguration d’un magasin à Montesacro, où il s’était retrouvé bloqué et où l’intervention de la police antiémeute avait été nécessaire pour lui permettre de sortir. Puis il lance cet avertissement : « La même situation s’est recréée aujourd’hui, et je vais vous dire pourquoi. »


  • La raison, selon Lotito, tient aussi aux rumeurs sur la vente de la Lazio. Des fonds étrangers, des acheteurs mystérieux, des offres de plusieurs millions. Tous seraient prêts à acheter un club qu’il assure ne pas vouloir céder. « Je n’ai jamais reçu d’offres, mais une chose est sûre : j’ai dû déposer des plaintes et faire des signalements à la Consob pour dire que je n’avais jamais reçu d’offres. »


    « Ceux-là pensaient prendre la vache par les mamelles et ils ont attrapé le taureau par les couilles », lit-on encore dans Repubblica. « Je reçois 5 000 appels de menaces par jour. Je ne plaisante pas. Dans la vie, je suis un combattant, jamais un ancien combattant. Je suis contre les abus. » Et aux supporters qui lui reprochent de ne plus les faire rêver : « Prenez un somnifère, si vous devez rêver. »


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