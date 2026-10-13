Reece James rechute : le capitaine de Chelsea manque l’entraînement en raison d’un problème au genou à l’approche du déplacement à Everton

James était notamment absent de l’entraînement de l’équipe première à Cobham mardi, alors que Chelsea entamait sa préparation pour le déplacement de samedi à Goodison Park face à Everton. Le joueur de 26 ans n’a pas été aperçu pendant les quinze premières minutes de la séance, ouvertes à la presse, ce qui a alimenté les spéculations sur le délai de sa guérison.

James avait déjà manqué la victoire 5-1 de Chelsea contre Bournemouth en Premier League le week-end dernier. Son entraîneur, Xabi Alonso, avait auparavant précisé que l’international anglais souffrait d’un problème au genou. L’Espagnol avait minimisé la gravité de cette blessure, la présentant comme l’un des « petits pépins » qui perturbent actuellement le rythme de l’équipe. Le staff médical du club devrait toutefois suivre l’évolution de l’état de James semaine après semaine afin de déterminer quand il pourra reprendre la compétition sans risquer d’aggraver sa blessure.