Getty Images Sport
Traduit par
Reece James rechute : le capitaine de Chelsea manque l’entraînement en raison d’un problème au genou à l’approche du déplacement à Everton
Nouvelles inquiétudes concernant l’état physique du capitaine
James était notamment absent de l’entraînement de l’équipe première à Cobham mardi, alors que Chelsea entamait sa préparation pour le déplacement de samedi à Goodison Park face à Everton. Le joueur de 26 ans n’a pas été aperçu pendant les quinze premières minutes de la séance, ouvertes à la presse, ce qui a alimenté les spéculations sur le délai de sa guérison.
James avait déjà manqué la victoire 5-1 de Chelsea contre Bournemouth en Premier League le week-end dernier. Son entraîneur, Xabi Alonso, avait auparavant précisé que l’international anglais souffrait d’un problème au genou. L’Espagnol avait minimisé la gravité de cette blessure, la présentant comme l’un des « petits pépins » qui perturbent actuellement le rythme de l’équipe. Le staff médical du club devrait toutefois suivre l’évolution de l’état de James semaine après semaine afin de déterminer quand il pourra reprendre la compétition sans risquer d’aggraver sa blessure.
- Getty Images Sport
Les renforts au milieu de terrain offrent une couverture tactique
Si la perte d’un joueur de l’envergure de James est toujours un coup dur, les récentes performances de Chelsea ont quelque peu rassuré Alonso. Jordan Henderson s’est distingué lors de la victoire face à Bournemouth, inscrivant un doublé, dont un coup franc spectaculaire en fin de match, et délivrant une passe décisive. Le leadership du milieu de terrain expérimenté a contribué à combler le vide laissé par le capitaine et à maintenir l’équipe concentrée dans une période de transition marquée par les incertitudes liées aux blessures.
Alonso peut aussi compter sur un effectif fourni pour traverser cette période délicate. Le retour en pleine forme de Moises Caicedo a renforcé l’entrejeu, tandis que Romeo Lavia et Valentin Barco restent disponibles comme autres options dans l’axe.
Des rencontres cruciales à l’horizon
L’urgence de retrouver James sur le terrain s’explique par le calendrier difficile qui attend Chelsea. Après le match contre Everton, le club de l’ouest de Londres disputera un derby à fort enjeu face à Tottenham Hotspur. Suivront un quatrième tour de Carabao Cup contre Liverpool et un choc de Premier League face à Manchester United. La combinaison de puissance physique et de qualités techniques propre à James serait essentielle pour obtenir de bons résultats lors de ces rencontres.
Hormis les problèmes physiques de son capitaine, Chelsea compte relativement peu de blessés, Jamie Gittens étant le seul autre absent majeur. Le jeune ailier s’est blessé à la cheville alors qu’il représentait l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans pendant la trêve internationale.
- Getty Images Sport
Problèmes de blessures et classement en championnat
James a disputé six matches toutes compétitions confondues avec Chelsea depuis le début de la saison, mais a déjà manqué deux rencontres. Outre la victoire contre Bournemouth, il était absent lors de la défaite 3-0 face à Brentford en Premier League, juste avant la récente trêve internationale.
Chelsea occupe actuellement la sixième place du classement de Premier League avec 10 points pris lors de ses six premiers matches. Le club compte huit points de retard sur le leader, Manchester City, qui affiche un bilan parfait.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles