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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

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Ravenne : Mandorlini assure que Ronaldinho « jouera certainement ». Okaka lui souhaite la bienvenue

Ravenna
Mercato
Ronaldinho
Serie C

L'entraîneur et l'attaquant de Ravenne s'expriment au sujet de la star brésilienne

Andrea Mandorlini, l’entraîneur de Ravenne, réagit au transfert retentissant de Ronaldinho au club romagnol de Serie C : « C’est une opération marketing exceptionnelle. Ronaldinho est un très grand champion. C’est un plaisir de l’avoir parmi nous et vous le verrez certainement sur le terrain. »


L’entraîneur de 65 ans ajoute, comme le rapporte L’Arena : « Avec lui, nous sommes destinés à revenir sous les feux des projecteurs. Pour l’instant, je ne peux pas préciser quelle sera sa présence effective sur le terrain, mais l’engouement est palpable. »


  • Stefano Okaka, qui évolue également à Ravenne, a publié sur Instagram une photo le montrant aux côtés de Ronaldinho, accompagnée du commentaire : « Bienvenue, LÉGENDE ».




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