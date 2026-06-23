Ravenne : Mandorlini assure que Ronaldinho « jouera certainement ». Okaka lui souhaite la bienvenue

Andrea Mandorlini, l’entraîneur de Ravenne, réagit au transfert retentissant de Ronaldinho au club romagnol de Serie C : « C’est une opération marketing exceptionnelle. Ronaldinho est un très grand champion. C’est un plaisir de l’avoir parmi nous et vous le verrez certainement sur le terrain. »





L’entraîneur de 65 ans ajoute, comme le rapporte L’Arena : « Avec lui, nous sommes destinés à revenir sous les feux des projecteurs. Pour l’instant, je ne peux pas préciser quelle sera sa présence effective sur le terrain, mais l’engouement est palpable. »



