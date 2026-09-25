Raspadori, le numéro 10 et un rôle à définir : où peut-il jouer avec Sarri et Mancini ?

Raspadori ne devrait pas débuter, mais il est prêt à faire entendre sa voix en entrant en seconde période. Avec le numéro 10 sur le dos. Un maillot aussi prestigieux que lourd à porter, que le lutin formé à Sassuolo, lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi, n’a pas peur d’endosser. Au cours de sa carrière, il a toujours pris ses responsabilités, même lorsqu’il n’était pas un premier choix, comme à Naples et à Madrid, du côté de l’Atletico Madrid. Il est prêt à le faire aussi avec l’Italie, dont il n’a jamais vraiment été un titulaire, un véritable leader. Aussi pour une question de rôle, de positionnement. Raspadori sait tout faire, il peut jouer partout, mais il est difficile de lui trouver une place exacte sur le terrain. À ce jour, où peut-il effectivement être une vraie valeur ajoutée ?