60 convocations, 46 sélections, 11 buts avec le maillot de l’Italie, des chiffres qui passent à 101 convocations, 86 matches et 19 réalisations si l’on prend aussi en compte les sélections de jeunes. Les statistiques en Bleu de Giacomo Raspadori ne sont certainement pas celles d’un nouveau venu : de Mancini à Gattuso, en passant par Spalletti, au cours des cinq dernières années et demie, depuis ses débuts contre la République tchèque en juin 2021, l’attaquant né à Bentivoglio a toujours été là. Et il le sera encore ce soir, contre la Belgique à l’Olimpico de Rome, pour le premier match du retour de Mancini.
Raspadori, le numéro 10 et un rôle à définir : où peut-il jouer avec Sarri et Mancini ?
NUMÉRO 10 ? AUCUNE PRESSION
Raspadori ne devrait pas débuter, mais il est prêt à faire entendre sa voix en entrant en seconde période. Avec le numéro 10 sur le dos. Un maillot aussi prestigieux que lourd à porter, que le lutin formé à Sassuolo, lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi, n’a pas peur d’endosser. Au cours de sa carrière, il a toujours pris ses responsabilités, même lorsqu’il n’était pas un premier choix, comme à Naples et à Madrid, du côté de l’Atletico Madrid. Il est prêt à le faire aussi avec l’Italie, dont il n’a jamais vraiment été un titulaire, un véritable leader. Aussi pour une question de rôle, de positionnement. Raspadori sait tout faire, il peut jouer partout, mais il est difficile de lui trouver une place exacte sur le terrain. À ce jour, où peut-il effectivement être une vraie valeur ajoutée ?
UNE ALTERNATIVE
Physique d’ailier offensif, style de finisseur, Raspadori a été comparé à ses débuts à Di Natale et Agüero, mais comme véritable numéro 9, il n’a jamais vraiment fonctionné, et pas seulement pour une question de gabarit. Dans le 4-3-3 de Mancini avec l’Italie et de Sarri à l’Atalanta, il évolue comme ailier, mais il n’a pas toujours les appuis pour provoquer et éliminer, et loin du but il est presque inoffensif. Et donc ? C’est en soutien d’un avant-centre, comme deuxième attaquant ou comme milieu offensif, dans un 4-2-3-1, qu’il a montré ses meilleures choses. C’est là qu’il s’illumine, qu’il devient dangereux. À ce jour, Raspadori semble surtout être une alternative en cours de match. Pas un titulaire. Pas exactement ce que devrait être le numéro 10 de l’Italie.
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