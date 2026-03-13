Le champion du monde et d'Europe Jürgen Klinsmann pourrait envisager de devenir entraîneur de son ancien club, Tottenham Hotspur, qui lutte actuellement contre la relégation en Premier League. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview accordée à ESPN FC.
« Qui ne voudrait pas de ce poste ? » Jürgen Klinsmann se met en avant auprès d'un club de Premier League
« Qui ne voudrait pas de ce poste ? C'est Tottenham », a déclaré Klinsmann, qui a marqué 20 buts en 41 matchs officiels pour les Spurs lors de la saison 1994/95.
Tottenham a perdu six matchs officiels consécutifs ces dernières semaines, le dernier en date étant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid (2-5). Bien que l'entraîneur Igor Tudor ne soit en poste que depuis environ un mois, après quatre défaites en quatre matchs, on parle déjà de son départ.
Tottenham : Klinsmann succédera-t-il à Igor Tudor ?
Klinsmann serait certainement l'une des options envisageables pour succéder à Klinsmann, mais « peu importe qui sera choisi, il faut quelqu'un qui soit capable de créer un lien émotionnel avec tout le monde, qui connaisse le club, qui le comprenne et qui comprenne les gens ».
Compte tenu de la 16e place du club en championnat et de son avance d'un seul point sur la zone de relégation, Klinsmann estime qu'une solution rapide doit être trouvée, le sexagénaire pouvant envisager un engagement à titre provisoire jusqu'à la fin de la saison.
Klinsmann, dernier sélectionneur national de la Corée du Sud
« Pour sortir de cette situation difficile, ils doivent développer un esprit combatif, un esprit combatif vraiment méchant et agressif, et cela ne peut se faire qu'à travers les émotions », explique Klinsmann. « Il ne faut donc pas un génie tactique ou quoi que ce soit de ce genre, mais quelqu'un qui rassemble tout le monde, qui aborde ces matchs de manière positive et qui convainc tout le monde qu'ils risquent de descendre en Championship. »
Klinsmann lui-même est sans emploi depuis son intermède d'un an en tant qu'entraîneur national de la Corée du Sud. Auparavant, il a entraîné le Hertha BSC, le Bayern Munich ainsi que les équipes nationales des États-Unis et de l'Allemagne, avec laquelle il a pu célébrer le conte de fées de l'été 2006.
Les Spurs se rendront dimanche au FC Liverpool avant d'accueillir l'Atlético pour le match retour, suivi d'un duel de championnat contre Nottingham Forest, qui, comme Tottenham, est également en pleine lutte contre la relégation.
Jürgen Klinsmann : aperçu de ses postes d'entraîneur
Équipe Période Allemagne 2004-2006 Bayern Munich 2008-2009 États-Unis 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Corée du Sud 2023-2024