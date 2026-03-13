« Qui ne voudrait pas de ce poste ? » Jürgen Klinsmann se met en avant auprès d'un club de Premier League

« Pour sortir de cette situation difficile, ils doivent développer un esprit combatif, un esprit combatif vraiment méchant et agressif, et cela ne peut se faire qu'à travers les émotions », explique Klinsmann. « Il ne faut donc pas un génie tactique ou quoi que ce soit de ce genre, mais quelqu'un qui rassemble tout le monde, qui aborde ces matchs de manière positive et qui convainc tout le monde qu'ils risquent de descendre en Championship. »

Klinsmann lui-même est sans emploi depuis son intermède d'un an en tant qu'entraîneur national de la Corée du Sud. Auparavant, il a entraîné le Hertha BSC, le Bayern Munich ainsi que les équipes nationales des États-Unis et de l'Allemagne, avec laquelle il a pu célébrer le conte de fées de l'été 2006.

Les Spurs se rendront dimanche au FC Liverpool avant d'accueillir l'Atlético pour le match retour, suivi d'un duel de championnat contre Nottingham Forest, qui, comme Tottenham, est également en pleine lutte contre la relégation.