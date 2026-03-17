Qui est David Stuckler, le meilleur buteur de la Serie C qui a permis à Vicence d'accéder à la Serie B ?

Arrivé cet été en prêt sec de la Cremonese, Stückler est un avant-centre physique qui ne vit que pour marquer. Après une bonne saison à la Giana Erminio, il a rejoint le projet de Vicence cet été et, dès son premier match de championnat, le ballon était déjà au fond des filets : un but pour ses débuts en Serie C sous ses nouvelles couleurs contre Lumezzane, juste sous la tribune biancorossa. Un signe du destin. Il n'a jamais été titulaire régulier dans l'équipe de Gallo, ses 11 buts ont été inscrits en 30 apparitions, dont 18 en tant que titulaire. De mère autrichienne et de père iranien, il a remporté par le passé le titre de meilleur buteur du championnat Primavera avec la Cremonese.