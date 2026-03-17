Le passage de Vicence en Serie C a duré quatre ans ; c'est Fabio Gallo – l'entraîneur qui avait déjà fait monter l'Entella – qui l'a ramenée en Serie B, au terme d'un parcours dominé et couronné par la fête de la promotion alors qu'il restait encore six journées à disputer avant la fin du championnat. Le triomphe des Biancorossi passe aussi – et surtout – par les buts de David Stückler, attaquant né en 2004 et véritable révélation de Vicence, mais pas seulement, car avec 11 buts en championnat, il occupe la première place du classement des buteurs du groupe A de Serie C.
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Qui est David Stuckler, le meilleur buteur de la Serie C qui a permis à Vicence d'accéder à la Serie B ?
RÔLE, CARACTÉRISTIQUES ET STATISTIQUES AVEC VICENZA
Arrivé cet été en prêt sec de la Cremonese, Stückler est un avant-centre physique qui ne vit que pour marquer. Après une bonne saison à la Giana Erminio, il a rejoint le projet de Vicence cet été et, dès son premier match de championnat, le ballon était déjà au fond des filets : un but pour ses débuts en Serie C sous ses nouvelles couleurs contre Lumezzane, juste sous la tribune biancorossa. Un signe du destin. Il n'a jamais été titulaire régulier dans l'équipe de Gallo, ses 11 buts ont été inscrits en 30 apparitions, dont 18 en tant que titulaire. De mère autrichienne et de père iranien, il a remporté par le passé le titre de meilleur buteur du championnat Primavera avec la Cremonese.
UN APERÇU DE L'AVENIR
Vicenza aimerait le garder pour la saison prochaine, mais cet été, il faudra s'asseoir à la table des négociations avec les Grigiorossi, qui croient beaucoup en ce talent repéré en 2022 au Danemark, au Boldklub. Son avenir dépendra également de celui de la Cremonese, car si celle-ci venait à être reléguée en Serie B, elle pourrait décider de le garder après l'avoir prêté à deux reprises en Serie C. Cette saison, il a été l'un des meilleurs joueurs du groupe A : souvent suivi par des clubs italiens et étrangers qui envoyaient des recruteurs au stade Menti pour l'observer de près, l'Inter figure parmi les clubs qui l'ont suivi.