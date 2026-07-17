Quatre scénarios qui pourraient pousser Mbappé et Kane à prendre leur revanche sur Messi

Plusieurs joueurs peuvent encore prétendre au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 grâce au match pour la troisième place.

L’Angleterre défiera la France lors de la petite finale, tandis que l’Espagne et l’Argentine s’affronteront en finale.

Lionel Messi et Kylian Mbappé caracolent en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations chacun, mais « la Pulga » prend l’avantage au nombre de passes décisives.

L’Anglais Jude Bellingham, auteur de 6 réalisations, est talonné par son compatriote Harry Kane, tandis qu’Ousmane Dembélé et Mikel Oyarzabal totalisent 5 unités chacun.

Erling Haaland, stoppé en quarts de finale avec la Norvège, totalise quant à lui 7 réalisations.

Si elle compte officiellement, la petite finale reste un rendez-vous mentalement délicat pour des joueurs fraîchement éliminés en demi-finale.