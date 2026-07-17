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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Quatre scénarios qui pourraient pousser Mbappé et Kane à prendre leur revanche sur Messi

FEATURES
France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Kylian Mbappé
L. Messi
H. Kane
J. Bellingham

Plusieurs joueurs peuvent encore prétendre au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 grâce au match pour la troisième place.

L’Angleterre défiera la France lors de la petite finale, tandis que l’Espagne et l’Argentine s’affronteront en finale.

Lionel Messi et Kylian Mbappé caracolent en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations chacun, mais « la Pulga » prend l’avantage au nombre de passes décisives.

L’Anglais Jude Bellingham, auteur de 6 réalisations, est talonné par son compatriote Harry Kane, tandis qu’Ousmane Dembélé et Mikel Oyarzabal totalisent 5 unités chacun.

Erling Haaland, stoppé en quarts de finale avec la Norvège, totalise quant à lui 7 réalisations. 

Si elle compte officiellement, la petite finale reste un rendez-vous mentalement délicat pour des joueurs fraîchement éliminés en demi-finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    La petite finale et l’attribution du Soulier d’or

    Selon un reportage de la BBC, le choix des sélectionneurs anglais et français d’aligner – ou non – leurs stars pourrait s’avérer décisif pour l’attribution du Soulier d’or.

    Lors de la Coupe du monde 2018, le sélectionneur Gareth Southgate avait procédé à cinq changements dans la composition de l'équipe d'Angleterre face à la Belgique lors du match pour la troisième place, par rapport à la demi-finale. 

    Bien qu’Harry Kane soit entré sur la pelouse, il n’a pas trouvé le chemin des filets. Il a néanmoins conservé sa place en tête du classement des buteurs et décroché le Soulier d’or.

    Dans l’histoire de la Coupe du monde, sept joueurs ont d’ailleurs remporté le Soulier d’or grâce à des buts inscrits lors de la petite finale.

    Pour quatre d’entre eux, ces réalisations se sont avérées décisives : l’Allemand Thomas Müller en 2010, le Croate Davor Suker en 1998, l’Italien Salvatore Schillaci en 1990 et le Brésilien Leonidas en 1938.

    À l’inverse, trois autres ont trouvé le chemin des filets lors de ce match sans enjeu majeur, mais auraient tout de même remporté le trophée : le Polonais Grzegorz Lato en 1974, le Portugais Eusébio en 1966 et le Français Just Fontaine en 1958.

    Harry Kane espère prendre sa revanche sur Messi, qui l’a privé d’une place à la Coupe du monde 2026, tandis que Kylian Mbappé a perdu la finale de la dernière édition face à la « Puce argentine ».

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