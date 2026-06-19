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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Pulisic est forfait pour États-Unis-Australie. Ibrahimovic, impassible, assume : « Pas de risque inutile, il sera de retour au prochain match. »

Milan AC
États-Unis vs Australie
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C. Pulisic

L'attaquant du Milan AC est victime de problèmes physiques.

Christian Pulisic estforfait pour le match États-Unis - Australie, deuxième rencontre de la poule D. L’attaquant du Milan AC manquera donc cette rencontre cruciale, au cours de laquelle la sélection de Pochettino peut valider mathématiquement son billet pour les seizièmes de finale.


  • L’ancien joueur de Chelsea n’a pas récupéré de sa blessure au mollet, survenue il y a quelques jours face au Paraguay. Compte tenu des trois points déjà acquis et de la confortable position au classement, l’ex-sélectionneur des Spurs a préféré ne pas prendre de risque avec sa star et ne l’a même pas convoqué sur le banc.


    Zlatan Ibrahimović, consultant pour Fox Sports, a minimisé cette absence : « Aucun intérêt à prendre le moindre risque. Si l’on veut aller loin dans la compétition, il faut pouvoir s’appuyer sur l’ensemble du groupe. Mieux vaut prendre le risque au premier match, quand tu as déjà pris les trois points à l’issue de l’ouverture et que le joueur est ensuite indisponible. Il sera probablement deretour pour le prochain match. Si l’équipe gagne aujourd’hui, elle est qualifiée et peut se permettre de le reposer pour la phase suivante du tournoi. »


    Parmi les cadres du premier match des États-Unis, il avait été remplacé à la mi-temps contre le Paraguay en raison des séquelles de sa blessure au mollet. Ces derniers jours, il s’était d’ailleurs entraîné à l’écart du groupe, signe qu’il n’avait pas encore retrouvé sa forme optimale.

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