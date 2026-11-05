Ivan Provedel est passé cet été de la Lazio à l’Inter pour être la doublure de Josep Martinez. Au micro de Betsson.sport, en collaboration avec Dazn, le gardien est revenu sur sa carrière, sa façon d’interpréter son poste et l’exemple de Francesco Toldo. Il rêve notamment de revivre l’une de ses actions marquantes : ce but qui n’en était pas un contre la Juventus, dans une mêlée.
Provedel : « L’Inter, un rêve que j’ai réalisé. Si je marque comme Toldo contre la Juve… »
L’APPEL DE L’INTER
« Quand l’Inter m’a appelé, j’ai eu un peu de mal à y croire. Je dois être sincère : tant que je n’avais pas signé, je n’ai pas voulu y penser ni me faire d’illusions, jusqu’à ce que tout soit fait. Ensuite, j’ai été très heureux. »
PERSONNALITÉ
« Trois mots pour me décrire ? Calme, réservé, idéal. Et en tant que gardien ? Réservé et calme. Mon rituel d’avant-match ? Oui, avant chaque réunion tactique, un ami m’appelle et on échange quelques mots, voilà. »
Dans les buts à 15 ans pour Toldo
« J’ai commencé à jouer tout petit, je tirais contre le mur. J’ai commencé comme gardien à 15 ans. À la maison, je ne jouais pas dans les buts. Je suis tombé amoureux du poste de gardien quand j’ai vu Toldo. C’est là que j’ai commencé à me dire qu’un jour, j’aimerais être gardien, peut-être même à l’Inter.
Julio Cesar ? C’était un chat, il atteignait des ballons qu’on pensait hors de sa portée. Quand il plongeait, ça te donnait des frissons. Et puis il souriait beaucoup, c’était beau à voir. »
Le but de Toldo contre la Juventus
« Le but contre la Juve était extraordinaire. Il est monté pour sauter au dernier moment. Il a tout donné. Magnifique, vraiment magnifique. J’étais tout petit, mais j’étais encore réveillé même s’il était tard. Quand il a marqué, j’ai fait du bruit à la maison. C’était mon idole, sans aucun doute. Si ça m’arrive avec l’Inter ? Espérons qu’il ne sera pas nécessaire de monter dans la surface à la dernière minute. Mais si c’est le cas, l’entraîneur devra me donner la permission, et ensuite, espérons que ça arrive. Croisons les doigts. »
L’INTER, UN RÊVE
« Quand j’ai compris que je pouvais envisager de devenir footballeur, mon plan B était de devenir kinésithérapeute. La pression avant un match ? Je n’y pense pas, je pense seulement à faire ce que j’ai à faire du mieux possible. Mon premier objectif en tant que joueur de l’Inter ? Montrer que j’ai ma place ici et que je peux apporter ma contribution à l’équipe. Ce que représente pour moi le maillot de l’Inter ? Un rêve qui se réalise. »
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