« J’ai commencé à jouer tout petit, je tirais contre le mur. J’ai commencé comme gardien à 15 ans. À la maison, je ne jouais pas dans les buts. Je suis tombé amoureux du poste de gardien quand j’ai vu Toldo. C’est là que j’ai commencé à me dire qu’un jour, j’aimerais être gardien, peut-être même à l’Inter.

Julio Cesar ? C’était un chat, il atteignait des ballons qu’on pensait hors de sa portée. Quand il plongeait, ça te donnait des frissons. Et puis il souriait beaucoup, c’était beau à voir. »