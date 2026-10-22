Protestations et manifestations dans les rues : la police française demande le report de PSG-Lyon

C’est précisément pour cette raison que l’une des affiches les plus classiques du football français pourrait être reportée à lundi. Les autorités craignent que les rassemblements liés aux événements sportifs ne favorisent de nouvelles violences, alors que le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats se préparent à de nouvelles manifestations. Au cours du week-end, selon les chiffres rapportés par les médias français, plus de 2 400 personnes ont été arrêtées et des milliers de commerces ont été pillés ou endommagés.