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Protestations et manifestations dans les rues : la police française demande le report de PSG-Lyon

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1

Paris Saint-Germain-Lyon risque fortement d’être reporté. Selon L’Équipe, la police française a demandé le report du choc de la huitième journée, prévu dimanche à 20 h 45, par crainte de nouveaux troubles après les violentes manifestations qui ont secoué le pays ce week-end.


  • On joue lundi ?

    C’est précisément pour cette raison que l’une des affiches les plus classiques du football français pourrait être reportée à lundi. Les autorités craignent que les rassemblements liés aux événements sportifs ne favorisent de nouvelles violences, alors que le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats se préparent à de nouvelles manifestations. Au cours du week-end, selon les chiffres rapportés par les médias français, plus de 2 400 personnes ont été arrêtées et des milliers de commerces ont été pillés ou endommagés.

  • TOULOUSE-TROYES REPORTÉ

    Les récentes tensions sociales ont déjà entraîné des modifications du calendrier du football : le match entre Toulouse et Troyes a été déplacé de samedi à dimanche, tandis que la rencontre de deuxième division entre Montpellier et le Red Star a été reportée à lundi. Mardi, à l’occasion du match de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone, environ 5 000 policiers avaient été déployés, dont des unités spéciales équipées de canons à eau.

  • PROBLÈME DU BALLON D’OR

    Enfin, un éventuel report de PSG-Lyon ferait coïncider le match avec la cérémonie du Ballon d’Or, prévue lundi, à laquelle plusieurs joueurs du club parisien sont attendus parmi les candidats aux principales distinctions individuelles. Une question qui passe toutefois au second plan lorsqu’il s’agit d’ordre public. Une décision définitive est attendue dans les prochaines heures.

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