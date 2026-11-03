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Parmi les nombreux contrats arrivant à échéance, ou proches de leur échéance, à l’Inter figure aussi celui d’Hakan Calhanoglu, milieu de terrain né en 1994 dont le contrat avec l’Inter expire le 30 juin 2027.

Le contrat actuel de Calhanoglu ne comporte pas de clause permettant à l’Inter de le prolonger d’un an. Son contrat expire donc à la fin de la saison et il pourrait signer avec une autre équipe dès février.

Les rumeurs de ces dernières semaines ont associé le nom du Turc à la Juventus et à Côme, ainsi qu’à l’hypothèse d’un retour en Turquie.