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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Prolongation, voici ce que Calhanoglu demande à l’Inter : Baccin en parlera aux propriétaires

Inter
H. Calhanoglu

Le contrat du milieu de terrain turc expire en juin 2027.

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Parmi les nombreux contrats arrivant à échéance, ou proches de leur échéance, à l’Inter figure aussi celui d’Hakan Calhanoglu, milieu de terrain né en 1994 dont le contrat avec l’Inter expire le 30 juin 2027.

Le contrat actuel de Calhanoglu ne comporte pas de clause permettant à l’Inter de le prolonger d’un an. Son contrat expire donc à la fin de la saison et il pourrait signer avec une autre équipe dès février.

Les rumeurs de ces dernières semaines ont associé le nom du Turc à la Juventus et à Côme, ainsi qu’à l’hypothèse d’un retour en Turquie.

  • CALHANOGLU DEMANDE DEUX ANS

    Selon Gianluca Di Marzio, Calhanoglu veut rester et en a donné la consigne à ses agents. L'ancien joueur de l'AC Milan et du Bayer Leverkusen souhaite un contrat de deux ans : c'est sur cette base que doivent porter les discussions. Le sujet a déjà été abordé avec le nouveau directeur sportif de l'Inter, Dario Baccin, qui en parlera aux propriétaires du club. L'Inter va donc, ajoute Di Marzio, présenter au Turc et à son agent une offre de contrat afin de voir si elle peut être acceptée ou non, tant sur la durée que sur le salaire.

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