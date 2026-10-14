L'équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu l'effet dont le groupe avait besoin. Quelques semaines seulement après sa prise de fonctions, l'ancienne entraîneuse de Chelsea a conduit les États-Unis à la médaille d'or olympique, envoyant un message au reste du football féminin à l'aube d'un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quadruple championne du monde, la sélection américaine a connu en Australie, en 2023, l'élimination la plus précoce de son histoire en Coupe du monde féminine. Vlatko Andonovski a quitté son poste de sélectionneur à la suite de cet échec. Le pays s'est donc réjoui de voir l'équipe retrouver si vite un niveau lui permettant de remporter des titres. Désormais, avec encore beaucoup de temps avant la prochaine grande compétition, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération prometteuse et veiller à ce qu'elle soit prête à se battre pour le trophée.

GOAL vous présente tout ce qu'il faut savoir sur le calendrier de l'USWNT, ses matches et ses résultats, ainsi que sur la manière de suivre l'équipe en 2026.