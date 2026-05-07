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Prêt manqué : Leeds frustré par le dossier Harry Wilson - Une légende des Whites, titrée par le passé, décrypte les raisons de l’échec du transfert de Facundo Buonanotte
Leeds s’est tourné vers Buonanotte après avoir manqué la cible Wilson.
Fulham a mis fin aux négociations de dernière minute concernant Wilson, alors que Leeds cherchait à constituer un effectif capable de tenir la route en Premier League. Le club a franchi la ligne d’arrivée, son maintien en première division étant pratiquement assuré, mais il n’a pas réussi à recruter un numéro 10 capable de changer la donne.
Les dirigeants espéraient que Buonanotte, arrivé en janvier en provenance de Brighton, puisse apporter sa touche magique à Elland Road. L’Argentin, dont le contrat d’une saison à Chelsea avait été résilié faute de pouvoir braver la concurrence à Stamford Bridge, n’a finalement pas été retenu.
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Prêté, le joueur n’a disputé que trois matchs pour un total de 24 minutes en Premier League.
Dans le West Yorkshire, l’histoire se répète. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain n’a disputé que trois matches avec Leeds, pour seulement 24 minutes en Premier League. Sa seule titularisation, en FA Cup contre Birmingham, a été écourtée : il a été remplacé à la mi-temps.
L’Argentin n’a plus été aligné depuis cette sortie à oublier à St Andrew’s le 15 février, et sa saison 2025-2026 risque d’être considérée comme perdue. Il avait pourtant été l’une des rares lueurs d’espoir de Leicester la saison dernière, alors que les Foxes sombraient vers la première d’une double relégation.
Les dirigeants du club s’attendent donc à renforcer le secteur lors du mercato estival, qui s’ouvrira le 15 juin.
Pourquoi Buonanotte n’a-t-il pas réussi à s’imposer lors de son prêt à Leeds ?
Interrogé sur les raisons de l’échec de Buonanotte, l’ancien arrière latéral de Leeds, Dorigo, titré et attentif aux pronostics de Premier League, a confié à GOAL : « Ce qui est fascinant, c’est que ce profil de joueur est précisément celui que nous n’avons pas réussi à recruter lors du premier mercato.
« Évidemment, Harry Wilson incarnait ce profil. Nous pensions l’affaire entendue ; ça a capoté à la dernière minute. Du coup, nous avons entamé la saison de Premier League sans ce genre de joueur.
L’option Buonanotte a donc été activée, et j’ai accueilli l’idée de la même manière : « Oui, très bien, observons, car nous n’avons pas ce profil de meneur, ce numéro 10 capable de percuter, de marquer et d’apporter un supplément de qualité. »
Il a eu quelques occasions, mais sans convaincre. Lors d’un déplacement en Coupe à Birmingham, il a souffert et a été remplacé. Ses concurrents directs étaient tout simplement plus en vue.
Je suis sûr qu’il a travaillé dur à l’entraînement, mais tout le monde aussi. C’est donc une bonne chose à cet égard : il faut vraiment, vraiment bien jouer pour garder sa place ou essayer d’intégrer l’équipe. Malheureusement, Buonanotte n’y est tout simplement pas parvenu. Mais il ne fait aucun doute que le club recherchera à nouveau ce type de joueur. »
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Leeds se prépare à explorer le marché des transferts à la recherche d'un meneur de jeu créatif.
Sous contrat avec Brighton jusqu’en 2028, Buonanotte dispose encore de deux années à honorer chez les Seagulls. Malgré tout, son avenir à court et moyen terme demeure incertain.
Sa cote, pourtant en hausse, a soudainement stagné, et il est peu probable qu’un club du calibre de Chelsea revienne à la charge, tandis que Leeds se tourne désormais vers d’autres options. Une autre formation fraîchement promue pourrait prendre un pari calculé sur Buonanotte en 2026, ou son développement serait peut-être mieux servi en quittant l’Angleterre pour bénéficier d’un temps de jeu régulier dans une autre division.