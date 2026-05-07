Prêt manqué : Leeds frustré par le dossier Harry Wilson - Une légende des Whites, titrée par le passé, décrypte les raisons de l’échec du transfert de Facundo Buonanotte

Interrogé sur les raisons de l’échec de Buonanotte, l’ancien arrière latéral de Leeds, Dorigo, titré et attentif aux pronostics de Premier League, a confié à GOAL : « Ce qui est fascinant, c’est que ce profil de joueur est précisément celui que nous n’avons pas réussi à recruter lors du premier mercato.

« Évidemment, Harry Wilson incarnait ce profil. Nous pensions l’affaire entendue ; ça a capoté à la dernière minute. Du coup, nous avons entamé la saison de Premier League sans ce genre de joueur.

L’option Buonanotte a donc été activée, et j’ai accueilli l’idée de la même manière : « Oui, très bien, observons, car nous n’avons pas ce profil de meneur, ce numéro 10 capable de percuter, de marquer et d’apporter un supplément de qualité. »

Il a eu quelques occasions, mais sans convaincre. Lors d’un déplacement en Coupe à Birmingham, il a souffert et a été remplacé. Ses concurrents directs étaient tout simplement plus en vue.

Je suis sûr qu’il a travaillé dur à l’entraînement, mais tout le monde aussi. C’est donc une bonne chose à cet égard : il faut vraiment, vraiment bien jouer pour garder sa place ou essayer d’intégrer l’équipe. Malheureusement, Buonanotte n’y est tout simplement pas parvenu. Mais il ne fait aucun doute que le club recherchera à nouveau ce type de joueur. »