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Palmisani FrosinoneGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Président de Frosinone : « L’Inter aussi sur Palmisani ? Ils ont envoyé des observateurs »

Frosinone
Juventus FC
Inter
Milan AC
L. Palmisani

Le talent du gardien italien Lorenzo Palmisani ne passe pas inaperçu auprès des grands clubs italiens. La Juventus a déjà accéléré avec beaucoup de détermination et en avance sur le joueur né en 2004, également protagoniste avec le maillot de l’équipe d’Italie espoirs, mais la Juventus n’est pas seule.


C’est ce qu’a confirmé le président de Frosinone, Maurizio Stirpe, qui, au micro de Sky Sport, interrogé directement sur l’Inter, a confirmé l’intérêt du club milanais tout en démentant l’existence de négociations.


  • Inter et la Juve ? Ils ont envoyé des observateurs

    « Inter et la Juventus sur Palmisani ? J’entends beaucoup de rumeurs, mais en termes de demandes effectives, concrètes, au-delà des observateurs qui viennent voir les matches, il n’y en a pas. Celles-ci sont prises pour des intérêts de clubs, mais au-delà de cela, il n’y a rien de concret. »

  • COMBIEN ÇA COÛTE

    Giovanni Carnevali, directeur général de la Juventus, a confirmé dans la presse que « oui, il nous plaît », clarifiant ainsi une position d’avance sur les rivaux, mais ce qui facilite aussi les choses pour la Juventus, c’est l’excellente relation, durable au fil du temps, qui lie le club à Frosinone. Ce qui peut toutefois faire la différence, c’est évidemment le prix, car le patron Stirpe ne fera pas barrage à un transfert, même s’il préférerait le reporter à la fin de la saison, mais il ne bradera pas son joyau. Le montant à partir duquel les discussions débutent aujourd’hui est en constante hausse et dépasse déjà les 10 millions d’euros.

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