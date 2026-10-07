Président de Frosinone : « L’Inter aussi sur Palmisani ? Ils ont envoyé des observateurs »

Le talent du gardien italien Lorenzo Palmisani ne passe pas inaperçu auprès des grands clubs italiens. La Juventus a déjà accéléré avec beaucoup de détermination et en avance sur le joueur né en 2004, également protagoniste avec le maillot de l’équipe d’Italie espoirs, mais la Juventus n’est pas seule.





C’est ce qu’a confirmé le président de Frosinone, Maurizio Stirpe, qui, au micro de Sky Sport, interrogé directement sur l’Inter, a confirmé l’intérêt du club milanais tout en démentant l’existence de négociations.



