Troy Parrott a conquis l’Irlande et veut désormais conquérir l’Europe. L’avant-centre né à Dublin en 2002 a parfaitement lancé sa saison : trois buts en deux matches avec la sélection, un lors de la victoire 3-0 contre Israël et deux dans le nul en Autriche, dont le premier à l’issue d’une action magistrale ponctuée par une paire de dribbles et un petit pont sur un défenseur, devenu immédiatement viral pour la beauté du geste technique, après les deux inscrits avec le maillot du Betis, le premier ayant offert la victoire contre le Real Madrid au Benito Villamarin et le second le succès à Lille en Ligue des champions. Dire que le joueur de 24 ans formé à Tottenham, un attaquant technique, dynamique et doté du sens du but, a été à plusieurs reprises proche de la Serie A, avec l’AC Milan et la Juventus qui l’ont suivi durant plusieurs sessions du marché des transferts.







