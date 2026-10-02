Troy Parrott a conquis l’Irlande et veut désormais conquérir l’Europe. L’avant-centre né à Dublin en 2002 a parfaitement lancé sa saison : trois buts en deux matches avec la sélection, un lors de la victoire 3-0 contre Israël et deux dans le nul en Autriche, dont le premier à l’issue d’une action magistrale ponctuée par une paire de dribbles et un petit pont sur un défenseur, devenu immédiatement viral pour la beauté du geste technique, après les deux inscrits avec le maillot du Betis, le premier ayant offert la victoire contre le Real Madrid au Benito Villamarin et le second le succès à Lille en Ligue des champions. Dire que le joueur de 24 ans formé à Tottenham, un attaquant technique, dynamique et doté du sens du but, a été à plusieurs reprises proche de la Serie A, avec l’AC Milan et la Juventus qui l’ont suivi durant plusieurs sessions du marché des transferts.
Pourquoi personne n’a acheté Troy Parrott ? Milan et la Juve le voulaient
DE L’ANGLETERRE AUX PAYS-BAS
Révélé à l’AZ Alkmaar, toujours prêt à rentabiliser via la cession de ses meilleurs joueurs, comme par exemple Tijani Reijnders, justement arrivé au Milan à l’été 2023, il a quitté les Pays-Bas pour l’Espagne le 20 août dernier, après 51 buts en 97 apparitions réparties sur deux saisons en Eredivisie. C’est justement le transfert de l’Angleterre vers le championnat néerlandais qui a été décisif pour sa carrière : Parrott avait en effet connu des difficultés en Championship, après avoir grandi dans les équipes de jeunes de Tottenham jusqu’à atteindre l’équipe première, aussi bien sous le maillot de Millwall que sous ceux d’Ipswich, MK Dons et Preston North End. Puis est venu le transfert à Rotterdam et sa grande saison avec l’Excelsior, avec 10 buts en 25 matches. Entre-temps, toujours autant de buts avec l’Irlande, aussi bien chez les Espoirs qu’en équipe nationale.
Prophète en son pays
En 2019, il débute en équipe première à Tottenham en affrontant justement la Juventus de Cristiano Ronaldo lors de l’International Champions Cup, puis, en décembre, Mourinho, entre-temps arrivé sur le banc des Spurs à la place de Pochettino, le fait débuter aussi en Premier League à 17 ans, 10 mois et 3 jours lors du 5-0 à domicile contre Burnley. Mais c’est en 2025 qu’il devient un héros dans son pays entre les 13 et 16 novembre derniers lorsque, grâce à un doublé contre le Portugal et un triplé face à la Hongrie à Budapest, il offre à sa sélection nationale une miraculeuse qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2026.
Payé seulement 20 millions
Bien joué au Betis d’avoir saisi l’occasion de recruter un attaquant aussi prolifique, pour seulement 20 millions d’euros : quand on considère qu’aussi bien l’AC Milan, qui n’a actuellement pas de véritable doublure de Ramos puisque Camarda joue très peu, que la Juventus, qui a dû recruter au tout dernier moment en prêt sec Woltemade, auraient eu besoin d’un attaquant supplémentaire, pour disputer les trois compétitions. Mais pourquoi n’ont-ils pas misé sur Parrott ?
Milan et la Juve n’ont pas misé sur lui
Probablement que, d’un point de vue économique, le choix de miser sur Ramos et Kolo Muani n’a pas permis une dépense de ce type, ou bien les deux clubs n’ont pas pleinement fait confiance aux caractéristiques et au sens du but du joueur. En particulier, l’AC Milan était resté échaudé par le rendement d’un autre buteur d’Eredivisie, le Bebote Gimenez, qui à Milan n’est absolument pas parvenu à répéter ce qu’il avait fait aux Pays-Bas. La Juventus, ensuite, est arrivée à la fin août sans la possibilité de boucler un achat définitif. Dommage, surtout pour le Diavolo, qui avait à plusieurs reprises suivi cet attaquant, lequel est en train de démontrer qu’il peut s’imposer parmi les meilleurs en Europe.
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