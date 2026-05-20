Il est rapidement apparu que Palmeiras avait déniché un nouveau joyau en la personne d'Eduardo. Il a constamment surclassé ses camarades du même âge au sein de l’un des centres de formation les plus prestigieux du football mondial. En janvier de cette année, Palmeiras l’a sélectionné pour la Copa São Paulo de Futebol Júnior, compétition phare brésilienne des moins de 20 ans. Et ce, alors qu’il venait tout juste de fêter ses seize ans un mois plus tôt.

Malgré l’attention médiatique suscitée par sa présence à un âge si tendre, Eduardo a confirmé les attentes : lors de son deuxième match de la phase de groupes, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, des performances qui ont ébloui supporters et recruteurs.

Quelques jours plus tard, il a paraphé son premier contrat professionnel avec le Verdão, qui a fixé à cette occasion une clause libératoire à 100 millions d’euros, un record pour le club.

« Je suis très reconnaissant », a-t-il confié à AS. « Tout ce que je suis en tant que sportif, je le dois au travail accompli par le club depuis mon arrivée. »

« Ces dernières années, Palmeiras a formé plusieurs joueurs pour l’équipe première. Le travail du directeur de la formation, João Paulo Sampaio, est un modèle dans le pays, et la Copinha est toujours l’occasion pour les gens de suivre ce travail de près. »

« Je suis très heureux de voir que mon travail sur le terrain est reconnu. Cela me motive encore plus à progresser chaque jour », a-t-il ajouté, affichant de grandes ambitions.