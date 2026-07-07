Portugal : Roberto Martinez quitte son poste de sélectionneur. Son successeur sera Jorge Jesus, l’entraîneur plébiscité par Cristiano Ronaldo

À l'issue de la rencontre, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a déclaré : « Nous avons affronté l'une des favorites de la Coupe du monde et nous avons été à la hauteur. Un peu plus de réussite dans le dernier tiers du terrain aurait pu nous offrir un meilleur sort. C'est, à mes yeux, le meilleur match du tournoi jusqu'ici. La rencontre aurait pu aller au moins jusqu'aux prolongations, et cela aurait pu changer beaucoup de choses. »





«C’était mon dernier match à la tête de l’équipe nationale. Je remercie le peuple portugais. J’en garderai un souvenir inoubliable. Nous avons établi les meilleures statistiques de l’histoire de la Seleção et remporté la Ligue des Nations. Merci à tous pour votre professionnalisme. Il est désormais légitime que le président choisisse un autre entraîneur. Je pense qu’à mon arrivée, mon objectif était de remporter cette Coupe du monde. Le président pouvait nommer un nouveau sélectionneur ; mon contrat expire aujourd’hui et il est donc normal qu’il fasse un autre choix. »