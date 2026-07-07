Le Portugal quitte la Coupe du monde 2026 sans avoir concrétisé son rêve de premier sacre. La défaite 1-0 face à l’Espagne en huitièmes de finale, sur un but de Mikel Merino, s’est avérée fatale. L’aventure mondiale de l’équipe de Cristiano Ronaldo et du sélectionneur Roberto Martínez s’achève ainsi, non sans regrets. Cette élimination pourrait marquer la dernière sortie de CR7, déjà annoncé, ainsi que celle de l’ancien sélectionneur de la Belgique.
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Portugal : Roberto Martinez quitte son poste de sélectionneur. Son successeur sera Jorge Jesus, l’entraîneur plébiscité par Cristiano Ronaldo
À l'issue de la rencontre, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a déclaré : « Nous avons affronté l'une des favorites de la Coupe du monde et nous avons été à la hauteur. Un peu plus de réussite dans le dernier tiers du terrain aurait pu nous offrir un meilleur sort. C'est, à mes yeux, le meilleur match du tournoi jusqu'ici. La rencontre aurait pu aller au moins jusqu'aux prolongations, et cela aurait pu changer beaucoup de choses. »
«C’était mon dernier match à la tête de l’équipe nationale. Je remercie le peuple portugais. J’en garderai un souvenir inoubliable. Nous avons établi les meilleures statistiques de l’histoire de la Seleção et remporté la Ligue des Nations. Merci à tous pour votre professionnalisme. Il est désormais légitime que le président choisisse un autre entraîneur. Je pense qu’à mon arrivée, mon objectif était de remporter cette Coupe du monde. Le président pouvait nommer un nouveau sélectionneur ; mon contrat expire aujourd’hui et il est donc normal qu’il fasse un autre choix. »
L’entraîneur espagnol était à la tête du Portugal depuis janvier 2023, date à laquelle il avait succédé à Fernando Santos après la Coupe du monde au Qatar. À Lisbonne, on est déjà certain que son successeur sera Jorge Jesus, comme l’a annoncé A Bola. L’entraîneur portugais de 71 ans, choisi par le président de la FPF Pedro Proença, sera chargé de mener les Lusitaniens vers l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030, que le Portugal coorganisera avec l’Espagne et le Maroc. Figure emblématique sur le banc, Jesus a quitté Al Nassr en fin de saison dernière après avoir conquis le premier titre de l’histoire de la Saudi Pro League aux côtés de Cristiano Ronaldo. Une proximité qui pourrait inciter l’ex-Madrilène, qui avait évoqué un possible adieu après le match contre l’Espagne, à revoir sa décision et à retrouver la Seleção.
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