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« Plus de victoires, plus de temps » : Carlo Ancelotti prolonge son contrat à long terme avec le Brésil à l'approche de la Coupe du monde
Une vision à long terme pour la Seleção
La Confédération brésilienne de football (CBF) et le sélectionneur Ancelotti ont officiellement prolongé leur contrat de quatre ans, garantissant ainsi que l’Italien restera aux commandes jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette prolongation témoigne de la confiance qu’il a su instaurer au sein de l’équipe et auprès des supporters brésiliens, réputés pour leur exigence, depuis son arrivée fin mai 2025.
Depuis son arrivée, l’ancien mentor du Real Madrid s’est imposé comme l’artisan clé de la restructuration du football brésilien. En étroite collaboration avec les différents départements de la CBF, il a instauré une relation fondée sur l’excellence professionnelle et la stabilité tactique. La CBF considère ces atouts indispensables pour permettre au quintuple champion du monde, vainqueur pour l’instant de son dernier titre en 2002, de retrouver sa splendeur passée. Cette prolongation intervient après une série de performances mitigées, marquée notamment par deux éliminations consécutives en quarts de finale : lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar et de la Copa América 2024.
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L'engagement d'Ancelotti pour l'élite
S'exprimant sur sa décision de prolonger son contrat, Ancelotti a exprimé son profond attachement au pays. « Il y a un an, je suis arrivé au Brésil. Dès la première minute, j'ai compris ce que le football représente pour cette nation. Depuis, nous travaillons à ramener l'équipe nationale brésilienne au sommet mondial. Mais la CBF et moi voulons aller plus loin : davantage de victoires, davantage de temps et davantage de travail acharné. Nous sommes très heureux d’annoncer que nous allons poursuivre notre collaboration pendant quatre années supplémentaires. Nous irons ensemble jusqu’à la Coupe du monde 2030. Je tiens à remercier la CBF pour sa confiance. Merci, Brésil, pour cet accueil chaleureux et pour toute cette affection », a-t-il déclaré.
Au cours de sa première année à la tête de la Seleção, l’Italien a dirigé l’équipe lors de 10 rencontres, pour un bilan de cinq victoires, deux nuls et trois défaites, avec 18 buts marqués et huit encaissés. Si ces statistiques offrent une base solide, l’accent est désormais mis sur le projet à long terme visant à rétablir le Brésil comme la force dominante du football mondial d’ici 2030.
Les dirigeants de la CBF saluent cet accord historique
Le président de la CBF, Samir Xaud, a souligné la nécessité de sécuriser l’avenir d’Ancelotti. « Aujourd’hui est un jour historique pour la CBF et pour le football brésilien. Le renouvellement du contrat de Carlo Ancelotti marque une nouvelle étape décisive dans notre engagement à doter la Seleção, quintuple championne du monde, d’une structure toujours plus solide, moderne et compétitive. Nous travaillons quotidiennement pour maintenir le Brésil au plus haut niveau du football mondial, tout en accordant une attention particulière au développement de nos autres équipes nationales, aux compétitions organisées par la CBF et au renforcement des clubs et des fédérations à travers le pays », a déclaré Xaud.
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Construire un projet d’avenir solide
Alors que le Brésil se prépare à relever les défis à venir, la continuité à long terme apportée par Ancelotti devrait trouver un écho favorable auprès des supporters. Le premier grand défi d’Ancelotti aura lieu cet été lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Tirée au sort dans le groupe C, la Seleção croisera le fer avec le Maroc, l’Écosse et Haïti. Son objectif est clair : marier l’expertise tactique et l’immense expérience du technicien italien au talent naturel du football brésilien pour conquérir les titres lors des Coupes du monde 2026 et 2030.