« Plus de victoires, plus de temps » : Carlo Ancelotti prolonge son contrat à long terme avec le Brésil à l'approche de la Coupe du monde

La Confédération brésilienne de football (CBF) et le sélectionneur Ancelotti ont officiellement prolongé leur contrat de quatre ans, garantissant ainsi que l’Italien restera aux commandes jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette prolongation témoigne de la confiance qu’il a su instaurer au sein de l’équipe et auprès des supporters brésiliens, réputés pour leur exigence, depuis son arrivée fin mai 2025.

Depuis son arrivée, l’ancien mentor du Real Madrid s’est imposé comme l’artisan clé de la restructuration du football brésilien. En étroite collaboration avec les différents départements de la CBF, il a instauré une relation fondée sur l’excellence professionnelle et la stabilité tactique. La CBF considère ces atouts indispensables pour permettre au quintuple champion du monde, vainqueur pour l’instant de son dernier titre en 2002, de retrouver sa splendeur passée. Cette prolongation intervient après une série de performances mitigées, marquée notamment par deux éliminations consécutives en quarts de finale : lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar et de la Copa América 2024.