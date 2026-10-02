Pippo Inzaghi : « Cette nuit à Kiev qui raconte ce que c’était que de jouer avec quelqu’un comme Zidane »

Pippo Inzaghi, interrogé par la Gazzetta dello Sport, raconte sa relation avec Zinedine Zidane à l’époque de la Juventus, de 1997 à 2001 : « Je peux dire que j’ai eu la chance de jouer avec quelqu’un comme Zizou : pour un attaquant, savoir qu’un tel coéquipier est derrière toi est vraiment un grand privilège. Zizou savait toujours comment te mettre dans les meilleures conditions sur le terrain. Souvent, il suffisait d’un bon déplacement et il avait déjà tout vu : c’était comme ça. »





Sa force ? « Je dirais sa qualité technique, évidente pour tout le monde, mais ce qui me frappait le plus, c’était le naturel avec lequel Zidane rendait simples les gestes les plus difficiles. C’est pour cette raison que je n’ai jamais été surpris de le voir devenir un grand entraîneur. »



