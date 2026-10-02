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Perugia v JuventusGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Pippo Inzaghi : « Cette nuit à Kiev qui raconte ce que c’était que de jouer avec quelqu’un comme Zidane »

F. Inzaghi
Juventus FC
Z. Zidane

L’ancien attaquant se souvient de sa période à la Juventus avec Zidane comme coéquipier

Pippo Inzaghi, interrogé par la Gazzetta dello Sport, raconte sa relation avec Zinedine Zidane à l’époque de la Juventus, de 1997 à 2001 : « Je peux dire que j’ai eu la chance de jouer avec quelqu’un comme Zizou : pour un attaquant, savoir qu’un tel coéquipier est derrière toi est vraiment un grand privilège. Zizou savait toujours comment te mettre dans les meilleures conditions sur le terrain. Souvent, il suffisait d’un bon déplacement et il avait déjà tout vu : c’était comme ça. »


Sa force ? « Je dirais sa qualité technique, évidente pour tout le monde, mais ce qui me frappait le plus, c’était le naturel avec lequel Zidane rendait simples les gestes les plus difficiles. C’est pour cette raison que je n’ai jamais été surpris de le voir devenir un grand entraîneur. »


  • CETTE NUIT À KIEV

    L’actuel entraîneur de Palerme ajoute : « Zizou a été un immense coéquipier, tout comme Kaká, une véritable bénédiction pour quelqu’un comme moi qui étais attaquant de métier. C’est pour cela que j’ai d’abord souligné la chance que j’ai eue de le rencontrer ».


    La nuit spéciale : « Si je pense à un match joué avec Zizou, une nuit vraiment spéciale me revient en mémoire, en Ligue des champions, à Kiev en 1998. Nous restions sur le match nul 1-1 du match aller et nous devions aller là-bas pour gagner. Sur le premier but, Zidane m’a mis face au but avec l’un de ces ballons que lui seul savait donner. Le deuxième but aussi, de la tête, est né de l’un de ses corners. À Kiev, j’ai inscrit un triplé et nous avons gagné 4-1. Cette nuit raconte bien, très bien, ce que signifiait jouer avec quelqu’un comme Zidane ».


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