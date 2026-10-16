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Peter Schmeichel révèle la vérité sur son entretien gênant avec Lisandro Martinez
Réactions hostiles des supporters après des déclarations d’après-match
Invité de The Overlap, Schmeichel est revenu sur l’échange gênant survenu après la défaite 2-0 de Manchester United. Les supporters ont mal réagi lorsqu’il a semblé balayer les vives critiques de Martinez concernant les ambitions du conseil d’administration.
Martinez venait d’accorder une interview explosive à Amazon Prime avant d’être dirigé vers CBS Sports. Schmeichel a assuré qu’il ignorait totalement les propos tenus juste avant, ce qui, aux yeux des téléspectateurs, rendait malvenue sa tentative d’orienter la conversation vers une perspective positive.
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Schmeichel explique la confusion lors de la retransmission
Schmeichel a décrit le caractère chaotique de la zone d’interviews, précisant qu’il était censé interroger un tout autre joueur. « Cet entretien s’est terminé et on me l’a envoyé. Alors, quand on regarde mon interview, j’ai l’air un peu surpris. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il avait dit », a déclaré Schmeichel. « Je n’avais aucune idée qu’il se montrait aussi offensif. Je n’avais pas compris qu’il disait tout cela, si bien que mon interview est devenue un peu maladroite dans le contexte général. »
Martinez en demande davantage au club
Au cours de cet entretien tendu, Martinez a exprimé sa profonde frustration face au manque de profondeur de l’effectif. « Il faut faire tourner l’équipe. Nous avons beaucoup de matches et devons faire tourner les joueurs. Pour moi, nous n’avons pas le meilleur effectif », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas me taire. Il nous faut plus d’ambition, nous devons parler davantage de remporter des Ligues des champions et des titres de Premier League. »
Schmeichel a tenté de tempérer ses propos en répondant : « Mais la bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes qu’en octobre, il reste encore beaucoup de temps. » Martinez l’a aussitôt interrompu : « Oui, mais chaque saison, nous disons la même chose. Si nous ne disons pas la vérité, rien ne changera. »
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Que va-t-il se passer ensuite pour Martinez ?
Manchester United a infligé une amende à Martinez pour ses critiques publiques envers les dirigeants du club. Il a toutefois récemment présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après des discussions positives avec la direction. Martinez restera disponible et devrait figurer dans le groupe lors du déplacement à Elland Road pour affronter Leeds dimanche.
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