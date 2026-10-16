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Moataz Elgammal
Traduit par

Peter Schmeichel révèle la vérité sur son entretien gênant avec Lisandro Martinez

P. Schmeichel
L. Martinez
Manchester United
Premier League

La légende de Manchester United Peter Schmeichel a reconnu que son interview d’après-match avec Lisandro Martinez avait été maladroite, révélant qu’il avait été totalement pris de court. Les supporters l’ont vivement critiqué pour avoir tenté de trouver des points positifs après que Martinez s’est livré à une attaque virulente contre la direction du club, à la suite d’une défaite frustrante face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi.

  • Réactions hostiles des supporters après des déclarations d’après-match

    Invité de The Overlap, Schmeichel est revenu sur l’échange gênant survenu après la défaite 2-0 de Manchester United. Les supporters ont mal réagi lorsqu’il a semblé balayer les vives critiques de Martinez concernant les ambitions du conseil d’administration.

    Martinez venait d’accorder une interview explosive à Amazon Prime avant d’être dirigé vers CBS Sports. Schmeichel a assuré qu’il ignorait totalement les propos tenus juste avant, ce qui, aux yeux des téléspectateurs, rendait malvenue sa tentative d’orienter la conversation vers une perspective positive.

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    Schmeichel explique la confusion lors de la retransmission

    Schmeichel a décrit le caractère chaotique de la zone d’interviews, précisant qu’il était censé interroger un tout autre joueur. « Cet entretien s’est terminé et on me l’a envoyé. Alors, quand on regarde mon interview, j’ai l’air un peu surpris. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il avait dit », a déclaré Schmeichel. « Je n’avais aucune idée qu’il se montrait aussi offensif. Je n’avais pas compris qu’il disait tout cela, si bien que mon interview est devenue un peu maladroite dans le contexte général. »

  • Martinez en demande davantage au club

    Au cours de cet entretien tendu, Martinez a exprimé sa profonde frustration face au manque de profondeur de l’effectif. « Il faut faire tourner l’équipe. Nous avons beaucoup de matches et devons faire tourner les joueurs. Pour moi, nous n’avons pas le meilleur effectif », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas me taire. Il nous faut plus d’ambition, nous devons parler davantage de remporter des Ligues des champions et des titres de Premier League. »

    Schmeichel a tenté de tempérer ses propos en répondant : « Mais la bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes qu’en octobre, il reste encore beaucoup de temps. » Martinez l’a aussitôt interrompu : « Oui, mais chaque saison, nous disons la même chose. Si nous ne disons pas la vérité, rien ne changera. »

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    Que va-t-il se passer ensuite pour Martinez ?

    Manchester United a infligé une amende à Martinez pour ses critiques publiques envers les dirigeants du club. Il a toutefois récemment présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après des discussions positives avec la direction. Martinez restera disponible et devrait figurer dans le groupe lors du déplacement à Elland Road pour affronter Leeds dimanche.

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