Au cours de cet entretien tendu, Martinez a exprimé sa profonde frustration face au manque de profondeur de l’effectif. « Il faut faire tourner l’équipe. Nous avons beaucoup de matches et devons faire tourner les joueurs. Pour moi, nous n’avons pas le meilleur effectif », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas me taire. Il nous faut plus d’ambition, nous devons parler davantage de remporter des Ligues des champions et des titres de Premier League. »

Schmeichel a tenté de tempérer ses propos en répondant : « Mais la bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes qu’en octobre, il reste encore beaucoup de temps. » Martinez l’a aussitôt interrompu : « Oui, mais chaque saison, nous disons la même chose. Si nous ne disons pas la vérité, rien ne changera. »