Pep Guardiola prochain sélectionneur de l’Italie ? Une deadline se dessine, et Mancini réclame des explications à Malagò

Des jours décisifs pour l’avenir de l’Italie. Pep Guardiola a pris le temps de la réflexion et, d’ici mardi – date de la réunion du Conseil fédéral –, il rendra sa réponse définitive à la proposition de Maldini et Leonardo, qui se sont rendus à Barcelone le week-end dernier pour présenter un projet de révolution totale du système du football italien. Qu’il accepte ou non, le technicien catalan, qui a quitté Manchester City après dix ans de triomphes, reste le premier choix. S’il dit oui, ce ne sera pas pour l’aspect financier : pour le faire signer jusqu’en 2030, la Fédération est prête à faire une exception budgétaire, avec une offre de 5 millions d’euros nets par saison. C’est plus du double de ce qui avait été proposé à Pirlo et Mancini, des options certes plus économiques. Pour l’instant, ils restent des plans B, même aux yeux de Malagò, qui espère un coup d’éclat.