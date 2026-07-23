Des jours décisifs pour l’avenir de l’Italie. Pep Guardiola a pris le temps de la réflexion et, d’ici mardi – date de la réunion du Conseil fédéral –, il rendra sa réponse définitive à la proposition de Maldini et Leonardo, qui se sont rendus à Barcelone le week-end dernier pour présenter un projet de révolution totale du système du football italien. Qu’il accepte ou non, le technicien catalan, qui a quitté Manchester City après dix ans de triomphes, reste le premier choix. S’il dit oui, ce ne sera pas pour l’aspect financier : pour le faire signer jusqu’en 2030, la Fédération est prête à faire une exception budgétaire, avec une offre de 5 millions d’euros nets par saison. C’est plus du double de ce qui avait été proposé à Pirlo et Mancini, des options certes plus économiques. Pour l’instant, ils restent des plans B, même aux yeux de Malagò, qui espère un coup d’éclat.
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Pep Guardiola prochain sélectionneur de l’Italie ? Une deadline se dessine, et Mancini réclame des explications à Malagò
Mancini réclame des explications
Malagò souhaite voir Guardiola prendre les rênes de la sélection nationale, ce qui a déplu à son ami Roberto Mancini. Selon La Repubblica, les deux hommes se sont presque évités lors de la finale de la Coppa Canottieri des plus de 60 ans. « Je n’ai pas été contacté pour le poste de sélectionneur de l’Italie », a déclaré l’ancien sélectionneur des Azzurri. Dans les vestiaires, à l’issue du match, il a tenu à demander des éclaircissements à Giovanni. Ce vendredi, entre 13 h et 14 h, Malagò, accompagné de Maldini et Leonardo, doit s’exprimer devant l’assemblée de la Ligue de Serie A pour présenter la nouvelle gouvernance de la FIGC. Toutefois, le nom du futur sélectionneur ne sera pas officialisé dans l’immédiat.
Selon nos informations, Paolo Maldini s’oppose à l’arrivée de Antonio Conte sur le banc milanais.
Selon La Repubblica, l’Assemblée des clubs de Serie A tenterait de remettre le nom d’Antonio Conte sur la table, bien que l’intéressé affirme ne pas avoir été contacté. Une option onéreuse qui nécessiterait l’intervention des sponsors, au grand dam de Maldini. L’ancien dirigeant du Milan a présenté son projet, où le nom de Conte n’apparaît pas. Guardiola est la première option, Pirlo la principale alternative, avec Mancini en toile de fond. La décision finale sur le nom du nouveau sélectionneur doit être officialisée d’ici mardi 28 juillet, à moins de deux mois du premier rendez-vous de la Ligue des Nations face à la Belgique, le 25 septembre.
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