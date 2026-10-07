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grafica cm inzaghiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Pastorello, agent de Simone Inzaghi : « D’Italie, 4-5 appels. En fin d’année, nous ferons le bilan »

S. Inzaghi
Al Hilal

L’agent de l’ancien entraîneur de l’Inter prend la parole : « Ce n’est bouclé ni dans un sens ni dans l’autre »

L’agent Federico Pastorello, interrogé par Sportmediaset, a notamment évoqué Simone Inzaghi, qui, après son expérience de quatre ans à l’Inter, dispute désormais sa deuxième saison en Arabie saoudite, sur le banc d’Al-Hilal.


« S’il y a déjà eu une possibilité de revenir en Italie cet été ? Une année d’expérience lui a beaucoup servi, puis à la fin de l’année, on fera le bilan, rien n’est fermé, ni dans un sens ni dans l’autre, puis il faudra évidemment aussi prendre en compte la volonté du club. Chaque été, il y a 4 ou 5 clubs qui le sollicitent, y compris en Italie, encore cet été, mais il n’a même pas été nécessaire d’entamer des discussions parce que sa volonté était de rester », raconte Pastorello.

  • Parmi les joueurs représentés par Pastorello, il y a aussi un autre ex-Inter, le défenseur Francesco Acerbi, actuellement libre de tout contrat : « Il a très envie de revenir, mais nous devons trouver la bonne solution, il faut trouver un contexte adapté à sa valeur, à son statut. »



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