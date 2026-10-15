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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Pastorello, agent de Palmisani : « Il intéresse la Juventus, mais plaît à tout le monde »

Juventus FC
Frosinone
L. Palmisani

L’agent du gardien de Frosinone et de l’équipe d’Italie espoirs prend la parole

Federico Pastorello, agent, entre autres, de Lorenzo Palmisani, gardien né en 2004 évoluant à Frosinone, parle de son protégé dans un entretien accordé à TMW .


« La Juventus s’intéresse-t-elle à Palmisani ? Il y a effectivement eu beaucoup de mouvements chez les gardiens cette année : après avoir remporté le championnat de Serie B en tant que protagoniste incontesté, plusieurs clubs, y compris étrangers, se sont manifestés », explique Pastorello. « Il y a eu des négociations. Mais c’était encore trop tôt et il n’y avait peut-être pas assez de conviction. De plus, les demandes étaient assez élevées. Mais nous étions nous aussi contents de rester. D’ailleurs, je remercie publiquement Frosinone, qui a reconnu la progression du jeune homme. »



  • L’agent ajoute : « En ce moment, ils réalisent une très belle saison. On fera le bilan à la fin, mais je crois que le parcours qu’il suit est le meilleur possible. Si je confirme donc que la Juventus le recherche ? Eh bien, oui, mais c’est un joueur qui plaît à tout le monde. La Juventus avait besoin de changer son numéro un et son numéro deux, et c’est l’une des équipes avec lesquelles j’ai eu le plus de contacts, mais ce n’est pas un grand secret. »

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