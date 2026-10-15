Pastorello, agent de Palmisani : « Il intéresse la Juventus, mais plaît à tout le monde »

Federico Pastorello, agent, entre autres, de Lorenzo Palmisani, gardien né en 2004 évoluant à Frosinone, parle de son protégé dans un entretien accordé à TMW .





« La Juventus s’intéresse-t-elle à Palmisani ? Il y a effectivement eu beaucoup de mouvements chez les gardiens cette année : après avoir remporté le championnat de Serie B en tant que protagoniste incontesté, plusieurs clubs, y compris étrangers, se sont manifestés », explique Pastorello. « Il y a eu des négociations. Mais c’était encore trop tôt et il n’y avait peut-être pas assez de conviction. De plus, les demandes étaient assez élevées. Mais nous étions nous aussi contents de rester. D’ailleurs, je remercie publiquement Frosinone, qui a reconnu la progression du jeune homme. »







