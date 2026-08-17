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« Pas parfait » : Andoni Iraola envoie un message clair après que Liverpool a remporté son dernier match amical
Liverpool boucle sa pré-saison par une victoire contre Côme
Liverpool a conclu sa préparation d'avant-saison 2026-2027 sur une note victorieuse avec un succès 2-0 contre la formation italienne de Côme à Anfield, dimanche soir. Des buts en première période de Gakpo et du débutant Jacquet ont assuré la victoire à Liverpool. Cette rencontre était le deuxième duel entre les deux clubs dans la journée, après un match nul 0-0 plus tôt dans l'après-midi à l'AXA Training Centre.
- Getty Images Sport
Iraola demande du temps pour construire la cohésion de l’équipe
Revenant sur cette victoire, Iraola a souligné l’importance d’aborder la nouvelle campagne avec une dynamique positive et une discipline organisationnelle.
« Je pense que nous avions besoin un peu de ce sentiment de terminer avec un match sans encaisser de but, en gagnant le match », a expliqué Iraola sur le site officiel du club. « La première période a quand même été meilleure que la seconde, mais au moins nous avons conservé notre organisation, notre calme et nous avons trouvé un moyen de terminer sur un clean sheet, 2-0. Je pense que nous avions besoin de cette sensation avant de commencer.
« Je pense que nous sommes meilleurs que la semaine dernière. J’espère quand même que la semaine prochaine, nous serons meilleurs qu’aujourd’hui. C’est normal, mais les premières périodes sont encore meilleures que les secondes. Mais aujourd’hui, beaucoup de joueurs ont joué 90 minutes, 80 minutes et ils ont terminé sans crampes, apparemment rien de grave.
« Donc, il faut continuer à construire ces niveaux de forme, cet état d’esprit aussi, même quand on n’est pas aussi frais, pour rester concentrés afin de ne pas commettre de grosses erreurs. Je pense qu’il y a du mieux, mais il faut encore faire mieux, surtout en seconde période. »
S’adapter aux nouvelles exigences tactiques
Iraola a salué l’engagement de son groupe, alors que les joueurs continuent de s’adapter à ses consignes tactiques spécifiques, en particulier sans le ballon.
« Oui, je pense que tout le monde comprend », a déclaré Iraola. « Nous avons besoin de chaque joueur, à chaque fois, à chaque minute, dans chaque action, et c’est cela, l’engagement. Je suis très content de l’attitude des joueurs. Ils s’entraînent vraiment très bien.
« Je leur demande de faire des choses un peu différentes, surtout sans le ballon, et je pense qu’ils essaient de l’assimiler. Évidemment, pour l’instant, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons des choses à améliorer, mais je suis très content de leur attitude, de leur volonté d’être sur la même longueur d’onde, et nous y arriverons. »
- AFP
Le match d’ouverture de la Premier League contre Newcastle au programme
Le calendrier des matches de pré-saison étant désormais terminé, Liverpool se tourne vers son premier match de Premier League à l’extérieur contre Newcastle United.
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