Revenant sur cette victoire, Iraola a souligné l’importance d’aborder la nouvelle campagne avec une dynamique positive et une discipline organisationnelle.

« Je pense que nous avions besoin un peu de ce sentiment de terminer avec un match sans encaisser de but, en gagnant le match », a expliqué Iraola sur le site officiel du club. « La première période a quand même été meilleure que la seconde, mais au moins nous avons conservé notre organisation, notre calme et nous avons trouvé un moyen de terminer sur un clean sheet, 2-0. Je pense que nous avions besoin de cette sensation avant de commencer.

« Je pense que nous sommes meilleurs que la semaine dernière. J’espère quand même que la semaine prochaine, nous serons meilleurs qu’aujourd’hui. C’est normal, mais les premières périodes sont encore meilleures que les secondes. Mais aujourd’hui, beaucoup de joueurs ont joué 90 minutes, 80 minutes et ils ont terminé sans crampes, apparemment rien de grave.

« Donc, il faut continuer à construire ces niveaux de forme, cet état d’esprit aussi, même quand on n’est pas aussi frais, pour rester concentrés afin de ne pas commettre de grosses erreurs. Je pense qu’il y a du mieux, mais il faut encore faire mieux, surtout en seconde période. »