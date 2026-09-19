Pas de passe-droit pour Cris ! Jesus prévient que cinq Ballons d'Or ne sauveront pas le capitaine d'une mise sur le banc

Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a clarifié sans la moindre ambiguïté sa politique de sélection concernant le capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo, après avoir annoncé un groupe de 25 joueurs pour les premiers matches de l’équipe en Ligue des nations de l’UEFA. Le technicien de 72 ans a souligné que la réputation individuelle n’aurait aucun poids au moment de décider son onze de départ.

S’adressant aux journalistes, Jesus a insisté sur le fait que chaque membre du groupe devait gagner sa place uniquement sur la base de ses performances actuelles à l’entraînement et en match.

Le sélectionneur a ajouté que l’atteinte de jalons de carrière, comme la barre des 1 000 buts, devait rester un objectif prioritaire en club plutôt qu’en sélection.