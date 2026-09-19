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Pas de passe-droit pour Cris ! Jesus prévient que cinq Ballons d'Or ne sauveront pas le capitaine d'une mise sur le banc
Jesus lance un avertissement sur la sélection à l’emblématique capitaine Ronaldo
Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a clarifié sans la moindre ambiguïté sa politique de sélection concernant le capitaine de la sélection, Cristiano Ronaldo, après avoir annoncé un groupe de 25 joueurs pour les premiers matches de l’équipe en Ligue des nations de l’UEFA. Le technicien de 72 ans a souligné que la réputation individuelle n’aurait aucun poids au moment de décider son onze de départ.
S’adressant aux journalistes, Jesus a insisté sur le fait que chaque membre du groupe devait gagner sa place uniquement sur la base de ses performances actuelles à l’entraînement et en match.
Le sélectionneur a ajouté que l’atteinte de jalons de carrière, comme la barre des 1 000 buts, devait rester un objectif prioritaire en club plutôt qu’en sélection.
- SOPA Images
L’entraîneur affirme que le statut pour le Ballon d’Or ne compte pour rien
Interrogé sur la manière de gérer l’attention entourant Ronaldo, Jesus a adopté une position claire sur la discipline au sein du groupe. L’entraîneur a souligné que les antécédents et les récompenses ne garantiraient pas d’échapper à une mise à l’écart si le niveau de performance tombait en dessous des attentes.
Ayant déjà travaillé avec lui par le passé, le technicien n’a pas jugé nécessaire d’avoir des discussions privées avant l’annonce de la liste.
« Cris est un joueur comme un autre. S’il joue bien, il joue ; s’il ne joue pas bien, il ne joue pas », a déclaré Jesus. « Cris a un statut différent, il a cinq Ballons d’Or, mais est-ce que cela compte dans mes décisions ? Cela ne compte pour rien, zéro. »
La vision tactique redéfinit les rôles de Felix et Leao
Au-delà de la clarification de sa position sur CR7, Jesus a exposé une identité tactique distincte de celle de son prédécesseur Roberto Martinez. Le sélectionneur a confirmé qu’il préfère un système avec deux attaquants axiaux plutôt qu’un troisième milieu de terrain, redéfinissant ainsi les rôles clés en attaque.
Il a expliqué que Joao Felix évoluera strictement comme avant-centre, tandis que Rafael Leao sera lui aussi utilisé dans l’axe.
« Joao Felix n’est pas un joueur fait pour évoluer sur l’aile avec moi. Il sera toujours un deuxième attaquant et un avant-centre », a expliqué Jesus. « Rafael Leao a toujours joué comme avant-centre pour moi. »
- AFP
Le Portugal se prépare à une fenêtre de Ligue des nations intense
Le Portugal entamera la défense de son titre dans le groupe A4 contre le pays de Galles le 24 septembre au stade José Alvalade de Lisbonne. La sélection se déplacera ensuite pour affronter la Norvège le 27 septembre avant de se rendre au Danemark le 1er octobre.
Cette série de quatre matches se conclura le 4 octobre, lorsque le Portugal recevra la Norvège à l’Estádio do Dragão.
Avec 13 joueurs ayant déjà travaillé sous ses ordres inclus dans le groupe, Jesus vise à mettre rapidement en place ses idées tactiques.
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