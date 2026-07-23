Pour l’instant, ils sont en stage avec l’AC Milan, tout juste prolongés jusqu’en 2031, mais leur avenir reste encore à écrire. Camarda est l’un des noms que Parme évalue en interne, tout comme son ami Christian Comotto. Ces derniers jours, Federico Cherubini a sondé la disponibilité des deux auprès de son agent, Giuseppe Riso.