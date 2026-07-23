Pour l’instant, ils sont en stage avec l’AC Milan, tout juste prolongés jusqu’en 2031, mais leur avenir reste encore à écrire. Camarda est l’un des noms que Parme évalue en interne, tout comme son ami Christian Comotto. Ces derniers jours, Federico Cherubini a sondé la disponibilité des deux auprès de son agent, Giuseppe Riso.
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Parme, pas seulement Camarda : premiers contacts avec l’AC Milan aussi pour le joyau Comotto
INTÉRÊT CONCRET
L’AC Milan mise fortement, surtout en vue de l’avenir, sur Comotto et Camarda et l’a démontré en prolongeant les deux contrats jusqu’en 2031 : la seule solution envisageable serait celle d’un transfert temporaire. Parme s’intéresse concrètement au milieu de terrain, de retour de prêt à Spezia, et attend des signaux de via Aldo Rossi.
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