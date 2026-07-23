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Comotto Milan prima magliaGetty Images

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Parme, pas seulement Camarda : premiers contacts avec l’AC Milan aussi pour le joyau Comotto

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Parme

Parme apprécie beaucoup Christian Comotto du Milan : prise de renseignements exploratoire

Pour l’instant, ils sont en stage avec l’AC Milan, tout juste prolongés jusqu’en 2031, mais leur avenir reste encore à écrire. Camarda est l’un des noms que Parme évalue en interne, tout comme son ami Christian Comotto. Ces derniers jours, Federico Cherubini a sondé la disponibilité des deux auprès de son agent, Giuseppe Riso.

  • INTÉRÊT CONCRET

    L’AC Milan mise fortement, surtout en vue de l’avenir, sur Comotto et Camarda et l’a démontré en prolongeant les deux contrats jusqu’en 2031 : la seule solution envisageable serait celle d’un transfert temporaire. Parme s’intéresse concrètement au milieu de terrain, de retour de prêt à Spezia, et attend des signaux de via Aldo Rossi.

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